В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США

"Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании подобных преступлений и поимке преступников, но в данном случае о сотрудничестве речи не идет, опять же не по нашей вине. Мы традиционно выступаем против трансграничного правового преследования российских граждан со стороны США", - сказал Песков, комментируя информацию об объявлении США высокой награды за поимку хакера из России.