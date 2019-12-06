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В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США
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РИА Новости

В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США

12:51 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании подобных преступлений и поимке преступников, но в данном случае о сотрудничестве речи не идет, опять же не по нашей вине. Мы традиционно выступаем против трансграничного правового преследования российских граждан со стороны США", - сказал Песков, комментируя информацию об объявлении США высокой награды за поимку хакера из России.
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По его словам, в борьбе с киберпреступностью российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество, эти предложения натыкались на глухую стену нежелания и непонимания.
"Безусловно, преступления в киберпространстве очень серьезные, преступники должны караться соответствующим образом", - добавил Песков.
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Дмитрий ПесковРоссияВ мире
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