В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании подобных преступлений и поимке преступников, но в данном случае о сотрудничестве речи не идет, опять же не по нашей вине. Мы традиционно выступаем против трансграничного правового преследования российских граждан со стороны США", - сказал Песков, комментируя информацию об объявлении США высокой награды за поимку хакера из России.
Вчера, 18:15США обвинили россиянина Якубца в мошенничестве
По его словам, в борьбе с киберпреступностью российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество, эти предложения натыкались на глухую стену нежелания и непонимания.
"Безусловно, преступления в киберпространстве очень серьезные, преступники должны караться соответствующим образом", - добавил Песков.