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"Прогресс МС-13" доставит на МКС уникальную научную аппаратуру
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РИА Новости

"Прогресс МС-13" доставит на МКС уникальную научную аппаратуру

12:49 06.12.2019
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© Фото : РоскосмосПодготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13"
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-13", летящий на Международную космическую станцию (МКС), везет уникальную научную аппаратуру, сообщил заместитель руководителя научно-технического центра РКК "Энергия" Михаил Беляев.
"Этот "Прогресс" везет уникальную научную аппаратуру, новую. Это прибор "Терминатор" и два прибора... Это система СОВА (система ориентации видеоспектрометрической аппаратуры)... По сути, роль космонавтов (при съемке поверхности Земли со станции) выполнит, она крепится на иллюминатор... Она будет наводиться на любые исследуемые объекты без участия космонавтов", - сказал он в ходе прямой трансляции на сайте Роскосмоса.
Другой прибор, по словам Беляева, это управляющий компьютер для российско-немецкого эксперимента ICARUS по изучению миграции животных.
Ранее заместитель директора Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета по научной работе Владимир Минлигареев сообщил РИА Новости, что аппаратура эксперимента "Терминатор" будет отрабатывать методы регистрации из космоса атмосферных гравитационных волн, а также слоистых образований в верхней мезосфере и нижней термосфере Земли на границе света и тени в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.
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Байконур (космодром)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"
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