"Прогресс МС-13" доставит на МКС уникальную научную аппаратуру

Другой прибор, по словам Беляева, это управляющий компьютер для российско-немецкого эксперимента ICARUS по изучению миграции животных.

Ранее заместитель директора Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета по научной работе Владимир Минлигареев сообщил РИА Новости, что аппаратура эксперимента "Терминатор" будет отрабатывать методы регистрации из космоса атмосферных гравитационных волн, а также слоистых образований в верхней мезосфере и нижней термосфере Земли на границе света и тени в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.