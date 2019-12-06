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В Кремле рассказали, чего ждут от встречи в "нормандском формате"
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РИА Новости

В Кремле рассказали, чего ждут от встречи в "нормандском формате"

12:48 06.12.2019 (обновлено: 12:59 06.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками в Донбассе
Последствия обстрела украинскими силовиками в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела украинскими силовиками в Донбассе . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва настроена на серьезную работу в рамках "нормандского" саммита в Париже, от встречи ждет способствования в урегулирования кризиса на Украине, сохранения безальтернативности Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается настроя - настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей", - сказал Песков журналистам.
"И, кроме того, осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским", - добавил он.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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ДонбассДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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