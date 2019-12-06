В Кремле рассказали, чего ждут от встречи в "нормандском формате"

"Что касается настроя - настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей", - сказал Песков журналистам.

"И, кроме того, осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским", - добавил он.