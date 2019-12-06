Греция объявила о высылке посла Ливии в Афинах

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга

АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости. Греция высылает посла Греция высылает посла Ливии в Афинах, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас

МИД Греции требовал от посла до пятницы представить текст меморандума по морским зонам, который подписали в конце ноября президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны. МИД Греции сумел получить текст меморандума из других, неофициальных источников, однако это не изменило позицию Афин.

Греции называют меморандум незаконным и утверждают, что он не имеет какой-либо силы. Афины расценили подписание меморандума как недружественный шаг. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после подписания меморандума вызвал ливийского посла, чтобы выразить глубокую обеспокоенность правительства Греции по поводу развития событий.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Ливийский посол Мохаммед Юнис Менфи покидает здание МИД Греции © РИА Новости / Геннадий Мельник Ливийский посол Мохаммед Юнис Менфи покидает здание МИД Греции

В пятницу Дендиас пришёл на еженедельный традиционный брифинг официального представителя МИД, чтобы лично сделать заявление о высылке посла. Ливийский посол Мохаммед Юнис Менфи объявлен персона нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию, сказал министр.

"Посол Ливии был вызван сегодня в МИД, и ему было объявлено о высылке. Ему предложили в 72 часа покинуть страну", - сообщил он.

"Высылка посла не означает прекращения дипломатических отношений с Ливией", - отметил Денидиас.

По слова министра, опубликованный текст меморандума "подтвердил опасения Греции".

"Попытка пересмотра границ незаконная и не будет иметь последствий. Она является провокационной. Она должна быть осуждена безусловно", - сказал Дендиас.