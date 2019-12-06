РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T13:12+0300
https://ria.ru/20191206/1562052015.html
Греция объявила о высылке посла Ливии в Афинах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156205/28/1562052860_0:213:2730:1750_1036x0_80_0_0_3955c272f3ff118c34df26ca49cbb928.jpg
РИА Новости

Греция объявила о высылке посла Ливии в Афинах

12:48 06.12.2019 (обновлено: 13:12 06.12.2019)
240
© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 6 дек - РИА Новости. Греция высылает посла Ливии в Афинах, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
МИД Греции требовал от посла до пятницы представить текст меморандума по морским зонам, который подписали в конце ноября президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны. МИД Греции сумел получить текст меморандума из других, неофициальных источников, однако это не изменило позицию Афин.
Вид Анкары
2 декабря, 11:41
Турция отвергла претензии Греции и Египта по меморандуму с Ливией
В Греции называют меморандум незаконным и утверждают, что он не имеет какой-либо силы. Афины расценили подписание меморандума как недружественный шаг. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после подписания меморандума вызвал ливийского посла, чтобы выразить глубокую обеспокоенность правительства Греции по поводу развития событий.
© РИА Новости / Геннадий МельникЛивийский посол Мохаммед Юнис Менфи покидает здание МИД Греции
Ливийский посол Мохаммед Юнис Менфи покидает здание МИД Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Ливийский посол Мохаммед Юнис Менфи покидает здание МИД Греции
В пятницу Дендиас пришёл на еженедельный традиционный брифинг официального представителя МИД, чтобы лично сделать заявление о высылке посла. Ливийский посол Мохаммед Юнис Менфи объявлен персона нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию, сказал министр.
"Посол Ливии был вызван сегодня в МИД, и ему было объявлено о высылке. Ему предложили в 72 часа покинуть страну", - сообщил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
3 декабря, 10:09
Эрдоган прокомментировал подписание договора с Ливией по морским зонам
"Высылка посла не означает прекращения дипломатических отношений с Ливией", - отметил Денидиас.
По слова министра, опубликованный текст меморандума "подтвердил опасения Греции".
"Попытка пересмотра границ незаконная и не будет иметь последствий. Она является провокационной. Она должна быть осуждена безусловно", - сказал Дендиас.
Премьер Ливии не имел права подписывать такое соглашение, заявил греческий министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 18:27
Россия не занимает чью-либо сторону в конфликте в Ливии, заявил Лавров
620011
Обсудить 1
Никос ДендиасМИД Греции‎ЛивияГрецияТурцияАфиныВ мире
Рекомендуем
Спецназ на митинге в Афинах, Греция. 4 февраля 2018
В Греции усилили меры безопасности из-за опасений беспорядков
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай принял визовые ограничения в отношении американских дипломатов
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В Турции заявили, что представят подписанный с Ливией меморандум в ООН
Акция протеста в Иране
США обвинили власти Ирана в убийстве тысячи человек в ходе протестов
Полиция в Афганистане
В Афганистане десять полицейских погибли после столкновений с талибами
Луиджи Ди Майо
Италия примет министерскую встречу коалиции по борьбе с ИГ*
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков рассказал о росте российско-германской торговли
Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?
Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии попросил Лаврова передать Путину наилучшие пожелания
Президент США Дональд Трамп
Избрание Трампа ухудшило отношения с РФ, заявил американский историк
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции допустили покупку дополнительной партии С-400
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
Встреча глав МИД и Минобороны России и Италии может пройти в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Порошенко посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным один на один
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
16:49Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до трех человек
16:48Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
16:47Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
16:47Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
16:45Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
16:44Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Лента новостейМолния