Стартовавший к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-13" вывели на орбиту

Старт с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся в 12:34 мск. Через девять минут грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на околоземную орбиту.

Добираться до МКС "Прогрессу" предстоит по трехсуточной схеме. Стыковка с модулем "Пирс" российского сегмента станции запланирована на 13:38 мск 9 декабря.

Это был 21-й космический пуск, осуществленный Россией в 2019 году. До конца года планируются еще четыре старта.

Как сообщалось, "Прогресс МС-13" должен доставить на МКС почти две с половиной тонны грузов, в том числе воздух, топливо и питьевую воду, а также уникальную научную аппаратуру. Кроме того, грузовик привезет космонавтам продукты для новогоднего стола: оливки и маслины, орехи и сухофрукты, маринованный имбирь, кремовый мед, яблочные пастилки, шоколад и конфеты, консервированные томаты и сладкий перец и свежие фрукты и овощи.