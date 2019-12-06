Стартовавший к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-13" вывели на орбиту

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками для экипажа Международной космической станции. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".
Старт с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся в 12:34 мск. Через девять минут грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на околоземную орбиту.
Добираться до МКС "Прогрессу" предстоит по трехсуточной схеме. Стыковка с модулем "Пирс" российского сегмента станции запланирована на 13:38 мск 9 декабря.
Это был 21-й космический пуск, осуществленный Россией в 2019 году. До конца года планируются еще четыре старта.
Как сообщалось, "Прогресс МС-13" должен доставить на МКС почти две с половиной тонны грузов, в том числе воздух, топливо и питьевую воду, а также уникальную научную аппаратуру. Кроме того, грузовик привезет космонавтам продукты для новогоднего стола: оливки и маслины, орехи и сухофрукты, маринованный имбирь, кремовый мед, яблочные пастилки, шоколад и конфеты, консервированные томаты и сладкий перец и свежие фрукты и овощи.
Сейчас на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.