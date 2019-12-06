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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2019-12-06T13:01+0300
https://ria.ru/20191206/1562051818.html
Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?
https://cdn24.img.ria.ru/images/156205/15/1562051502_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_0c30e4dcbb2c6f3ca1cebde7bd35e79f.jpg
РИА Новости

Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?

13:00 06.12.2019 (обновлено: 13:01 06.12.2019)
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ИноСМИ. Серьезно
Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?
13:00
Как раз накануне саммита в нормандском формате власти ФРГ вдруг решили заняться убийством грузино-чеченского бойца "армии Масхадова", застреленного в Берлине в конце августа. Высланы два российских дипломата. Москва, сначала явно стремившаяся не привлекать к инциденту внимания, теперь доказывает Германии, что она приютила у себя террориста.
Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов цитируют все основные статьи на эту тему, появившиеся в прессе ФРГ за последние три месяца. И вот что интересно: журналистов почему-то мало интересует, как Зелимхан Хангошвили, числившийся в списках террористов, вообще оказался в столице Германии.
Известно, что посольство ФРГ в любой стране бывшего СССР – одно из самых строгих, немцы отказывают в визе по первому подозрению. Так почему же для участника боевых действий против российской армии и организатора терактов на Северном Кавказе было сделано исключение? Слушайте – и вы услышите ответ, подкрепленный переводами с немецкого.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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ИноСМИ. СерьезноБерлин (город)В мире
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