Убийство в Тиргартене: месть, разборка или ликвидация?

Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов цитируют все основные статьи на эту тему, появившиеся в прессе ФРГ за последние три месяца. И вот что интересно: журналистов почему-то мало интересует, как Зелимхан Хангошвили, числившийся в списках террористов, вообще оказался в столице Германии.
Известно, что посольство ФРГ в любой стране бывшего СССР – одно из самых строгих, немцы отказывают в визе по первому подозрению. Так почему же для участника боевых действий против российской армии и организатора терактов на Северном Кавказе было сделано исключение? Слушайте – и вы услышите ответ, подкрепленный переводами с немецкого.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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