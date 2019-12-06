Власти Крыма рассказали, как на полуострове встретят Новый год

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На новогодние и рождественские праздники центром притяжения жителей и гостей Крыма станет Ялта и ее набережная, На новогодние и рождественские праздники центром притяжения жителей и гостей Крыма станет Ялта и ее набережная, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

Улицы и ближайшие поселки украсят иллюминацией. На набережной появятся светящиеся шары, навесы из гирлянд и "световые коридоры", фигуры животных и сказочных персонажей.

Новогодние мероприятия стартуют в Ялте 19 декабря с открытия городской елки. Одним из самых ярких событий станет юбилейный Х Ялтинский Мороз-парад, который состоится 28 декабря. Кульминацией празднования будет сама новогодняя ночь с фейерверками и концертной программой на центральной сцене. К Рождеству на набережной развернется гастрономическое пространство: 16 ресторанов угостят жителей и гостей города новогодними и рождественскими блюдами.

Евпатория делает акцент на детских праздниках. В Судаке пройдет байк-шоу. В Керчи развернется ярмарочный городок и пройдет парад Дедов Морозов.