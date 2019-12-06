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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-06T13:39+0300
https://ria.ru/20191206/1562051628.html
Власти Крыма рассказали, как на полуострове встретят Новый год
https://cdn24.img.ria.ru/images/150935/08/1509350883_0:181:2997:1867_1036x0_80_0_0_f9ee794f298246fde1b33cff2a1e4daa.jpg
РИА Новости

Власти Крыма рассказали, как на полуострове встретят Новый год

13:39 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники "Мороз-парада" в Ялте
Участники Мороз-парада в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На новогодние и рождественские праздники центром притяжения жителей и гостей Крыма станет Ялта и ее набережная, сообщил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.
Улицы и ближайшие поселки украсят иллюминацией. На набережной появятся светящиеся шары, навесы из гирлянд и "световые коридоры", фигуры животных и сказочных персонажей.
Новогодние мероприятия стартуют в Ялте 19 декабря с открытия городской елки. Одним из самых ярких событий станет юбилейный Х Ялтинский Мороз-парад, который состоится 28 декабря. Кульминацией празднования будет сама новогодняя ночь с фейерверками и концертной программой на центральной сцене. К Рождеству на набережной развернется гастрономическое пространство: 16 ресторанов угостят жителей и гостей города новогодними и рождественскими блюдами.
Евпатория делает акцент на детских праздниках. В Судаке пройдет байк-шоу. В Керчи развернется ярмарочный городок и пройдет парад Дедов Морозов.
По словам министра, крупные отели Крыма забронированы на 90 процентов, средняя загрузка гостиниц превышает 70 процентов.
Новый год в Ялте
Вчера, 17:46Туризм
Ялту планируют сделать центром событийного туризма Крыма
600000
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