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Группа "Сплин" выпустила заглавный трек из нового мини-альбома
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РИА Новости

Группа "Сплин" выпустила заглавный трек из нового мини-альбома

12:56 06.12.2019
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© Фото : Аккаунт группы "Сплин" в сети facebookГруппа "Сплин"
Группа Сплин
© Фото : Аккаунт группы "Сплин" в сети facebook
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Музыканты из рок-группы "Сплин" представили в Сети трек "Тайком", который стал заглавным в одноименном мини-альбоме.
В музыкальный сборник вошло семь композиций: "Воздушный шар", "Тайком", "Атом", "Гимн", "Волшебная скрипка", "Важная вещь", "Шар воздушный" (инструментал).
Автором всех песен, кроме "Волшебной скрипки", выступил лидер группы Александр Васильев.
Выход мини-альбома запланирован на 20 декабря.
"Отличный подарок к новому году!", — написали многие пользователи в инстаграме.
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