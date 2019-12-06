Группа "Сплин" выпустила заглавный трек из нового мини-альбома

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Музыканты из рок-группы "Сплин" представили в Сети трек "Тайком", который стал заглавным в одноименном мини-альбоме.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/9328730'>Тайком</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/161243'>Сплин</a> на Яндекс.Музыке

В музыкальный сборник вошло семь композиций: "Воздушный шар", "Тайком", "Атом", "Гимн", "Волшебная скрипка", "Важная вещь", "Шар воздушный" (инструментал).

Автором всех песен, кроме "Волшебной скрипки", выступил лидер группы Александр Васильев.

Выход мини-альбома запланирован на 20 декабря.