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Туризм
2019-12-06T14:52+0300
https://ria.ru/20191206/1562051426.html
Первый ретротрамвай в Петербурге стал популярным у туристов
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РИА Новости

Первый ретротрамвай в Петербурге стал популярным у туристов

14:52 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВасильевский остров в Сантк-петербурге
Васильевский остров в Сантк-петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Более трех тысяч человек уже прокатились на первом туристическом ретротрамвае, который запустили в Санкт-Петербурге месяц назад, сообщили в пятницу сотрудники вице-губернатора Олега Маркова.
"Всего за месяц — с 7 ноября по 4 декабря — на туристическом ретротрамвае поездку совершил 3141 пассажир", — сказал директор ГУП "Горэлектротранс" Василий Остряков, слова которого приводятся в сообщении.
Сейчас завершается строительство еще одного вагона ретротрамвая, в 2020 году планируется запустить третий вагон.
"В ближайшей перспективе можно будет приобретать билеты на ретротрамвай в электронном виде", — информируют городские власти.
Как сообщалось, туристический ретротрамвай представляет из себя копию легендарного городского трамвая ЛМ-33, который еще называют "Американка". При сохранении интерьера и экстерьера исторического облика, трамвай оснащен современным оборудованием, аудиогидами, системой Wi-Fi.
Туристический ретротрамвай ежедневно отправляется из Музея городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского острова. Трасса проходит через шесть мостов и 500 достопримечательностей Санкт-Петербурга. Так, на ретротрамвае можно проехать по Литейному проспекту, где нет регулярных трамвайных маршрутов с апреля 2007 года.
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