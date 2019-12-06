Первый ретротрамвай в Петербурге стал популярным у туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Более трех тысяч человек уже прокатились на первом туристическом ретротрамвае, который запустили в Санкт-Петербурге месяц назад, сообщили в пятницу сотрудники вице-губернатора Олега Маркова.

"Всего за месяц — с 7 ноября по 4 декабря — на туристическом ретротрамвае поездку совершил 3141 пассажир", — сказал директор ГУП "Горэлектротранс" Василий Остряков, слова которого приводятся в сообщении.

Сейчас завершается строительство еще одного вагона ретротрамвая, в 2020 году планируется запустить третий вагон.

"В ближайшей перспективе можно будет приобретать билеты на ретротрамвай в электронном виде", — информируют городские власти.

Как сообщалось, туристический ретротрамвай представляет из себя копию легендарного городского трамвая ЛМ-33, который еще называют "Американка". При сохранении интерьера и экстерьера исторического облика, трамвай оснащен современным оборудованием, аудиогидами, системой Wi-Fi.