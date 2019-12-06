Первый ретротрамвай в Петербурге стал популярным у туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Более трех тысяч человек уже прокатились на первом туристическом ретротрамвае, который запустили в Санкт-Петербурге месяц назад, сообщили в пятницу сотрудники вице-губернатора Олега Маркова.
"Всего за месяц — с 7 ноября по 4 декабря — на туристическом ретротрамвае поездку совершил 3141 пассажир", — сказал директор ГУП "Горэлектротранс" Василий Остряков, слова которого приводятся в сообщении.
Сейчас завершается строительство еще одного вагона ретротрамвая, в 2020 году планируется запустить третий вагон.
"В ближайшей перспективе можно будет приобретать билеты на ретротрамвай в электронном виде", — информируют городские власти.
Как сообщалось, туристический ретротрамвай представляет из себя копию легендарного городского трамвая ЛМ-33, который еще называют "Американка". При сохранении интерьера и экстерьера исторического облика, трамвай оснащен современным оборудованием, аудиогидами, системой Wi-Fi.
Туристический ретротрамвай ежедневно отправляется из Музея городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского острова. Трасса проходит через шесть мостов и 500 достопримечательностей Санкт-Петербурга. Так, на ретротрамвае можно проехать по Литейному проспекту, где нет регулярных трамвайных маршрутов с апреля 2007 года.