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Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправился к МКС
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РИА Новости

Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправился к МКС

12:40 06.12.2019 (обновлено: 13:10 06.12.2019)
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© Фото : Роскосомос"Прогресс МС-13"
Прогресс МС-13
© Фото : Роскосомос
"Прогресс МС-13". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Ракета стартовала с 31-й площадки Байконура. Это 21-й космический пуск, осуществленный Россией в 2019-м, до конца года планируются еще четыре.
На сайте Роскосмоса говорится, что выведение корабля на околоземную орбиту займет около 9 минут, отделение "Прогресса" от третьей ступени ракеты должно произойти в 12.43 мск. Кораблю предстоит добираться до МКС по трехсуточной схеме, его стыковка с модулем "Пирс" российского сегмента МКС планируется 9 декабря в 13.38 мск.
По данным Роскосмоса, "Прогресс МС-13" должен доставить на МКС 2480 килограммов грузов, в том числе 1360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.
Ранее представитель пресс-службы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН сообщил РИА Новости, что на корабле отправляют новое полотно для замены поврежденного на беговой дорожке БД-2, установленной в модуле "Звезда" российского сегмента МКС. А заведующий отделом питания ИМБП Александр Агуреев рассказал агентству, что "Прогресс" не привезет космонавтам традиционной черной икры, но для праздничного новогоднего стола доставит оливки и маслины, фисташки, финики, сушёную клюкву, маринованный имбирь, мед кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, хрен, кетчуп, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.
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В 2019 году Роскосмос запустил к МКС три "Прогресса". С 1978 года осуществлены 165 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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Лука ПармитаноБайконур (космодром)Александр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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