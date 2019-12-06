Италия примет министерскую встречу коалиции по борьбе с ИГ*

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Италия в 2020 году примет министерскую встречу коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ*, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Мы не должны снижать бдительность в отношении терроризма. Поэтому мы решили в 2020 году принять следующую министерскую встречу коалиции по борьбе с ИГ* с участием свыше 80 стран", - заявил он на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
По его словам, Италия способна привнести в мероприятие свой опыт в том, что касается обучения сил безопасности и борьбы с финансированием терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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