Италия примет министерскую встречу коалиции по борьбе с ИГ*

"Мы не должны снижать бдительность в отношении терроризма. Поэтому мы решили в 2020 году принять следующую министерскую встречу коалиции по борьбе с ИГ* с участием свыше 80 стран", - заявил он на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.