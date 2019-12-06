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В Хабаровске загорелся склад с лакокрасочной продукцией
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РИА Новости

В Хабаровске загорелся склад с лакокрасочной продукцией

12:31 06.12.2019
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краюТушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Открытое горение в здании склада с лакокрасочной продукцией в промышленной зоне Хабаровска удалось ликвидировать на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Спасатели уточнили, что загорелось складское помещение с лакокрасочными изделиями на площади 400 квадратных метров на улице Зеленая. Пожару был присвоен третий номер сложности.
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краюТушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
1 из 4
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краюТушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
2 из 4
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краюТушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
3 из 4
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краюТушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
4 из 4
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
1 из 4
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
2 из 4
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
3 из 4
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
4 из 4
Тушение пожара в здании склада с лакокрасочной продукцией в Хабаровске
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
"По состоянию на 12.00 мск открытое горение ликвидировано на площади 400 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара привлекались 41 человек и 11 единиц техники.
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3 декабря, 11:22
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