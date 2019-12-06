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Культура
2019-12-06T15:11+0300
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Топурия посоветовала Паулсу ценить любовь зрителей
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РИА Новости

Топурия посоветовала Паулсу ценить любовь зрителей

12:32 06.12.2019 (обновлено: 15:11 06.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦеремония награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011"
Церемония награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Любовь зрителя не зависит от национальности, артистам нужно ценить такое отношение. Об этом каналу "360" заявила солистка группы "А-Студио" Кэти Топурия, комментируя слова композитора Раймонда Паулса о навязчивой российской публике.

"Артист на то и артист, чтобы быть профессионалом и не отказывать, когда люди просят сфотографироваться. Если есть шанс и возможность взять себя в руки, надо это сделать", — добавила певица.

Она призналась, что чувствует себя одинаково "как в Латвии, так и в России" и не ощущает большей или меньшей любви в разных странах.
Ранее Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo сравнил российских и латвийских слушателей. Он отметил, что после концерта латыши дарят цветы, но делают это "менее навязчиво". Позже он пояснил РБК, что имел в виду отзывчивость россиян.
Раймонд Паулс — известный советский и латвийский композитор, пианист и дирижер. Он автор музыки ко многим песням в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и других.
Раймонд Паулс. Архивное фото
11:12Культура
Раймонд Паулс объяснил слова о "навязчивой" российской публике
84730624
Обсудить 18
КультураКэти ТопурияА-СтудиоРаймонд ПаулсЛатвияРоссия
Популярные комментарии
А зачем её запахивать? Этим мы и отличаемся от других - своей широкой, радушной, щедрой и прекрасной русской душой. "И мне по нраву характер твой", РОССИЯ, и твоя ДУША. Да и многим в мире она по нраву.
6 декабря, 13:22
lyuda.terenteva.55
2510000
Да, иногда одно высказывание может перечеркнуть всё хорошее в прошлом и закрыть в него дверь.
6 декабря, 13:06
lyuda.terenteva.55
2300001
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