Топурия посоветовала Паулсу ценить любовь зрителей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Любовь зрителя не зависит от национальности, артистам нужно ценить такое отношение. Об этом каналу "360" заявила солистка группы "А-Студио" Кэти Топурия, комментируя слова композитора Раймонда Паулса о навязчивой российской публике.
"Артист на то и артист, чтобы быть профессионалом и не отказывать, когда люди просят сфотографироваться. Если есть шанс и возможность взять себя в руки, надо это сделать", — добавила певица.
Она призналась, что чувствует себя одинаково "как в Латвии, так и в России" и не ощущает большей или меньшей любви в разных странах.
Ранее Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo сравнил российских и латвийских слушателей. Он отметил, что после концерта латыши дарят цветы, но делают это "менее навязчиво". Позже он пояснил РБК, что имел в виду отзывчивость россиян.
Раймонд Паулс — известный советский и латвийский композитор, пианист и дирижер. Он автор музыки ко многим песням в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и других.