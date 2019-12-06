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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T12:49+0300
https://ria.ru/20191206/1562050271.html
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_af225b9dab7d05e487c6963007735295.jpg
РИА Новости

В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу

12:26 06.12.2019 (обновлено: 12:49 06.12.2019)
53328
© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
ДАМАСК, 6 дек — РИА Новости. Группа людей атаковала американскую военную базу на юго-востоке Сирии, передает государственный телеканал Al-Ikhbariya.
Уточняется, что речь идет о незаконной базе США на нефтяном месторождении "Омар" на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.
По данным СМИ, нападение совпало по времени с прибытием грузовиков с военной техникой.
"Американские оккупанты ответили на атаку артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами", — сообщает канал.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
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Американское присутствие в Сирии

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в арабской республике действуют без разрешения властей страны и одобрения ООН.
Осенью — во время деэскалации из-за турецкой операции против курдов — Вашингтон объявил о выводе военных. Позже стало известно, что часть контингента не будет покидать нефтеносные районы.
Двенадцатого ноября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что окончательного решения о том, сколько военнослужащих США останется в Сирии, пока не принято. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли говорил, что речь может идти о 500-600 американцах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Брошенная американская военная база в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
1 из 13

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
2 из 13

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
3 из 13

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
4 из 13

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин

На глаза попадаются любопытные вещи.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
5 из 13

На глаза попадаются любопытные вещи.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
6 из 13

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
7 из 13

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
8 из 13

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
9 из 13

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
10 из 13

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
11 из 13

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
12 из 13

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
13 из 13

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
1 из 13

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
2 из 13

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
3 из 13

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
4 из 13

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 13

На глаза попадаются любопытные вещи.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
6 из 13

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
8 из 13

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 13

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
10 из 13

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
11 из 13

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
12 из 13

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
13 из 13

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
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