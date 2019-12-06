В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу

ДАМАСК, 6 дек — РИА Новости. Группа людей атаковала американскую военную базу на юго-востоке Группа людей атаковала американскую военную базу на юго-востоке Сирии , передает государственный телеканал Al-Ikhbariya

Уточняется, что речь идет о незаконной базе США на нефтяном месторождении "Омар" на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

По данным СМИ, нападение совпало по времени с прибытием грузовиков с военной техникой.

"Американские оккупанты ответили на атаку артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами", — сообщает канал.

Американское присутствие в Сирии

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в арабской республике действуют без разрешения властей страны и одобрения ООН.

Осенью — во время деэскалации из-за турецкой операции против курдов — Вашингтон объявил о выводе военных. Позже стало известно, что часть контингента не будет покидать нефтеносные районы.

Двенадцатого ноября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что окончательного решения о том, сколько военнослужащих США останется в Сирии, пока не принято. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли говорил, что речь может идти о 500-600 американцах.