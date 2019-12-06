В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT призвал "крайне внимательно" отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей, подчеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов.
"Нужно обратиться от комитетов двух палат, чтобы это преодолеть, потому что мы видим запрос: наши замечательные учителя чувствуют эту несправедливость".
Депутат также предложил установить единую систему поощрений для педагогов.
Ранее член Совета Федерации Виктор Смирнов выразил мнение, что необходимо создать общую для всех регионов систему оплаты труда учителей. Он сообщил, что сенаторы обратятся с этим предложением к правительству, решение вопроса может занять приблизительно год.
По данным Росстата за январь-сентябрь текущего 2019-го, российские педагоги в среднем зарабатывают 40 тысяч рублей. Самая высокая оплата труда зафиксирована в Чукотском автономном округе (99 тысяч рублей), самую низкую получают учителя в Республике Северная Осетия Алания (22 тысячи).
В ноябре парламент Северной Осетии внес в ГД законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах, который затронет медработников, педагогов и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.