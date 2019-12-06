РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T12:26+0300
https://ria.ru/20191206/1562050239.html
В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей
https://cdn23.img.ria.ru/images/147838/39/1478383981_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_bff1e89d760bd39f5c3b7a538da73033.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей

12:25 06.12.2019 (обновлено: 12:26 06.12.2019)
12278
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкУрок математики
Урок математики
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Урок математики. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT призвал "крайне внимательно" отнестись к вопросу создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей, подчеркнув, что сегодня наблюдается существенный разрыв между заработными платами среди регионов.
"Нужно обратиться от комитетов двух палат, чтобы это преодолеть, потому что мы видим запрос: наши замечательные учителя чувствуют эту несправедливость".
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
Борис Чернышов
Депутат также предложил установить единую систему поощрений для педагогов.
Ранее член Совета Федерации Виктор Смирнов выразил мнение, что необходимо создать общую для всех регионов систему оплаты труда учителей. Он сообщил, что сенаторы обратятся с этим предложением к правительству, решение вопроса может занять приблизительно год.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку. 5 ноября 2019
5 ноября, 17:58
Уровень зарплат бюджетников не должен иметь перекосов, заявил Путин
По данным Росстата за январь-сентябрь текущего 2019-го, российские педагоги в среднем зарабатывают 40 тысяч рублей. Самая высокая оплата труда зафиксирована в Чукотском автономном округе (99 тысяч рублей), самую низкую получают учителя в Республике Северная Осетия Алания (22 тысячи).
В ноябре парламент Северной Осетии внес в ГД законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах, который затронет медработников, педагогов и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.
411013214
Обсудить 2
Социальный навигаторБорис Чернышов (депутат)Совет Федерации РФГосдума РФРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей
Урок немецкого языка
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
ГИБДД сдача экзамена на права
ГИБДД хочет отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Церемония награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
Топурия посоветовала Паулсу ценить любовь зрителей
Пранкер Алексей Столяров
Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Путин заявил о желании сохранить транзита газа через Украину
Кадры задержания членов ОПГ по делу об убийстве главы Центра Э Ингушетии
СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Алексей Иванов
Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова
Пресечена деятельность преступной группы, совершившей посягательство на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия
По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали членов банды
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Лента новостейМолния