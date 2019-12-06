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2019-12-06T12:24+0300
https://ria.ru/20191206/1562050192.html
Источник сообщил об изменении места встречи комиссии по СВПД
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РИА Новости

Источник сообщил об изменении места встречи комиссии по СВПД

12:24 06.12.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана. Архивное фото
ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Место проведения заседания комиссии с участием РФ, КНР, ФРГ, Франции и Британии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе поменялось за несколько минут до начала встречи в Вене, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Встреча пройдет не в отеле Palais Coburg (традиционное место заседаний), а скорее всего в миссии ЕС", - сказал собеседник агентства.
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Встреча проходит раз в квартал. В этот раз - на фоне усилившейся критики в адрес Тегерана со стороны евротройки (Великобритания, Франция, ФРГ) и в преддверии возврата Вашингтоном 15 декабря санкций в отношении иранского объекта в Фордо.
Накануне заседания замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что члены совместной комиссии - Россия, Китай, Германия, Франция, Великобритания - продемонстрируют единство в противодействии попыткам обострить ситуацию вокруг сделки.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. США в прошлом году вышли из сделки с Ираном, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 20:45
В МИД предупредили об угрозе развала иранской сделки
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковИранСШАВ мире
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