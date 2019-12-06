Источник сообщил об изменении места встречи комиссии по СВПД

"Встреча пройдет не в отеле Palais Coburg (традиционное место заседаний), а скорее всего в миссии ЕС", - сказал собеседник агентства.

Встреча проходит раз в квартал. В этот раз - на фоне усилившейся критики в адрес Тегерана со стороны евротройки (Великобритания, Франция, ФРГ) и в преддверии возврата Вашингтоном 15 декабря санкций в отношении иранского объекта в Фордо.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. США в прошлом году вышли из сделки с Ираном, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.