Андрейченко в четвертый раз избрали спикером парламента Белоруссии

Кандидатуру Андрейченко на заседании в пятницу поддержали 109 депутатов из 110, голосование было тайным.

Андрейченко родился в 1949 году в Витебской области республики. Окончил Великолукский сельскохозяйственный институт, Минскую высшую партийную школу. С января 1997 года по октябрь 2008 года был членом Совета республики (верхняя палата парламента) Национального собрания. Впервые был избран спикером нижней палаты парламента в октябре 2008 года.