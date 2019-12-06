Андрейченко в четвертый раз избрали спикером парламента Белоруссии

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Белорусские депутаты избрали спикером Палаты представителей Владимира Андрейченко, это будет его четвертый срок в должности председателя нижней палаты парламента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Кандидатуру Андрейченко на заседании в пятницу поддержали 109 депутатов из 110, голосование было тайным.
Андрейченко родился в 1949 году в Витебской области республики. Окончил Великолукский сельскохозяйственный институт, Минскую высшую партийную школу. С января 1997 года по октябрь 2008 года был членом Совета республики (верхняя палата парламента) Национального собрания. Впервые был избран спикером нижней палаты парламента в октябре 2008 года.
Белорусский парламент является двухпалатным, в нижней палате работают 110 депутатов, срок полномочий - четыре года. Выборы в Палату представителей состоялись 17 ноября.