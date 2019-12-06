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В Москве уволили руководство роддома №27 после жалоб пациентов
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РИА Новости

В Москве уволили руководство роддома №27 после жалоб пациентов

12:21 06.12.2019 (обновлено: 15:31 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Начальство московского родильного дома №27 уволено в полном составе после жалоб пациентов, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
"Принято решение об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармосян Марины Арамаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений роддома", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте департамента, причиной служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля послужили многочисленные жалобы пациентов на деятельность роддома "Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ".
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