В Москве уволили руководство роддома №27 после жалоб пациентов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Начальство московского родильного дома №27 уволено в полном составе после жалоб пациентов, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
"Принято решение об увольнении заведующей филиалом родильного дома Сармосян Марины Арамаисовны, а также об увольнении заведующих всех отделений роддома", - говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте департамента, причиной служебной проверки и мероприятий ведомственного контроля послужили многочисленные жалобы пациентов на деятельность роддома "Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ".