На Кубани экс-пристав заплатит полмиллиона рублей за взятку в 12 тысяч

"Гончар сообщил должнику о необходимости передачи взятки в сумме 12 тысяч рублей за окончание исполнительного производства и отмену ограничения. О незаконных требованиях сотрудника ФССП мужчина сообщил в правоохранительные органы. В этот же день пристав-исполнитель получил требуемые деньги и его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.