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На Кубани экс-пристав заплатит полмиллиона рублей за взятку в 12 тысяч
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РИА Новости

На Кубани экс-пристав заплатит полмиллиона рублей за взятку в 12 тысяч

12:17 06.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 6 дек - РИА Новости. Суд на Кубани приговорил бывшего пристава, получившего взятку 12 тысяч рублей, к штрафу в полмиллиона рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в производстве пристава-исполнителя Гончар в Горячем Ключе находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности в размере более 54 тысяч рублей. При этом должнику был временно ограничен выезд за пределы России. В июне мужчина обратился к приставу за разъяснением порядка выезда за границу.
"Гончар сообщил должнику о необходимости передачи взятки в сумме 12 тысяч рублей за окончание исполнительного производства и отмену ограничения. О незаконных требованиях сотрудника ФССП мужчина сообщил в правоохранительные органы. В этот же день пристав-исполнитель получил требуемые деньги и его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
В отношении бывшего пристава было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом". Суд признал мужчину виновным.
"Приговором суда Гончар назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на три года. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФФедеральная служба судебных приставов РФСочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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