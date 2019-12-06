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В Генпрокуратуре рассказали об основных нарушениях чиновников
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РИА Новости

В Генпрокуратуре рассказали об основных нарушениях чиновников

12:16 06.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Генеральной прокуратуры РФАлександр Русецкий
Александр Русецкий
© Фото : предоставлено пресс-службой Генеральной прокуратуры РФ
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Основным коррупционным нарушением чиновников в России является включение недостоверных сведений в декларации о доходах и расходах, сообщил в пятницу начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.
"Говоря о каких-то промежуточных итогах, подводя результаты нашей работы в преддверии 9 декабря (День борьбы с коррупцией – ред.), можно сказать о том, что основными нарушениями, которые выявляются органами прокуратуры, являются по-прежнему декларирование недостоверных сведений о расходах и доходах", - сказал Русецкий на круглом столе в МИА "Россия сегодня", посвященном борьбе с коррупцией.
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По его словам, проблема таких нарушений заключается в том, что руководители кадровых подразделений органов власти, от муниципалитетов до министерств, не уделяют должного внимания профилактике коррупционных преступлений.
Русецкий отметил, что с 2019 года прокуроры могут проводить проверки в отношении чиновников, которые уволились, но при этом нарушили антикоррупционное законодательство.
"Был введен механизм, который позволяет органам прокуратуры осуществлять контроль за расходами бывших служащих. Если чиновник увольняется, процедура (контроля за расходами и доходами – ред.) не завершается, материалы передаются в органы прокуратуры. И мы уже в течение шести месяцев можем провести проверку", - уточнил Русецкий.
Другой механизм, сказал он, предписывает кадровым службам ведомств запрашивать иностранные юридические службы об имуществе или зарубежных счетах чиновников исключительно через Генпрокуратуру России. Ранее кадровики при подобных запросах зачастую получали отказ о предоставлении таких сведений из-за рубежа.
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