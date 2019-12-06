В Генпрокуратуре рассказали об основных нарушениях чиновников

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Основным коррупционным нарушением чиновников в Основным коррупционным нарушением чиновников в России является включение недостоверных сведений в декларации о доходах и расходах, сообщил в пятницу начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

"Говоря о каких-то промежуточных итогах, подводя результаты нашей работы в преддверии 9 декабря (День борьбы с коррупцией – ред.), можно сказать о том, что основными нарушениями, которые выявляются органами прокуратуры, являются по-прежнему декларирование недостоверных сведений о расходах и доходах", - сказал Русецкий на круглом столе в МИА "Россия сегодня", посвященном борьбе с коррупцией.

По его словам, проблема таких нарушений заключается в том, что руководители кадровых подразделений органов власти, от муниципалитетов до министерств, не уделяют должного внимания профилактике коррупционных преступлений.

Русецкий отметил, что с 2019 года прокуроры могут проводить проверки в отношении чиновников, которые уволились, но при этом нарушили антикоррупционное законодательство.

"Был введен механизм, который позволяет органам прокуратуры осуществлять контроль за расходами бывших служащих. Если чиновник увольняется, процедура (контроля за расходами и доходами – ред.) не завершается, материалы передаются в органы прокуратуры. И мы уже в течение шести месяцев можем провести проверку", - уточнил Русецкий.