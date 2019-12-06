В Приамурье паводок погубил почти четверть посевов сои

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек - РИА Новости. Паводок в Паводок в Приамурье погубил почти четверть посевов сои, по итогам уборочной кампании в регионе собрано 855 тысяч тонн вместо изначально планируемых 1,15 миллиона тонн, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков.

Сельское хозяйство - одна из основ экономики Приамурья, где выращивают около 40% российской сои, ее в том числе экспортируют в Китай. От летнего паводка в 2019 году пострадали 329 хозяйств региона, посевы сои, зерновых и других культур оказались практически уничтожены на 255 тысячах гектаров. Паводок нанес ущерб сельскому хозяйству Амурской области более чем на 3 миллиарда рублей.

"Планировали мы по итогам года получить больше миллиона тонн сои, но получили 855 тысяч тонн. Свои коррективы внесла погода. Из-за паводка погибло 228 тысяч гектаров сои - это 22%", - сказал Турков.

В 2018 году урожай сои в регионе составил 1055 тысяч тонн, к 2024 году производство бобовых должно увеличиться до 2,2 миллиона тонн.