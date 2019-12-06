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В Приамурье паводок погубил почти четверть посевов сои
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РИА Новости

В Приамурье паводок погубил почти четверть посевов сои

12:05 06.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкТерритория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек - РИА Новости. Паводок в Приамурье погубил почти четверть посевов сои, по итогам уборочной кампании в регионе собрано 855 тысяч тонн вместо изначально планируемых 1,15 миллиона тонн, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков.
Сельское хозяйство - одна из основ экономики Приамурья, где выращивают около 40% российской сои, ее в том числе экспортируют в Китай. От летнего паводка в 2019 году пострадали 329 хозяйств региона, посевы сои, зерновых и других культур оказались практически уничтожены на 255 тысячах гектаров. Паводок нанес ущерб сельскому хозяйству Амурской области более чем на 3 миллиарда рублей.
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"Планировали мы по итогам года получить больше миллиона тонн сои, но получили 855 тысяч тонн. Свои коррективы внесла погода. Из-за паводка погибло 228 тысяч гектаров сои - это 22%", - сказал Турков.
В 2018 году урожай сои в регионе составил 1055 тысяч тонн, к 2024 году производство бобовых должно увеличиться до 2,2 миллиона тонн.
От паводка также пострадали посевы зерновых, из планируемых 487 тысяч тонн собрано 370 тысяч тонн. Картофелем и другими овощами регион себя обеспечил полностью. Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье из-за паводка с 25 июля, подтопленными оказались 135 населенных пунктов, пострадали более 16,7 тысячи человек.
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Амурская областьЭкономика
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