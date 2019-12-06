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Белоруссия и Евросоюз разработают план действий по таможенным вопросам
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РИА Новости

Белоруссия и Евросоюз разработают план действий по таможенным вопросам

12:03 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Белоруссия и Евросоюз договорились разработать план сотрудничества по таможенным вопросам на 2020-2023 годы, сообщил в пятницу Государственный таможенный комитет республики.
Согласно сообщению ведомства, в пятницу в Минске прошло заседание проектной группы по реализации плана действий в рамках диалога ЕС-Белоруссия по таможенным вопросам на 2016-2019 годы. В нем приняли участие посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, представители генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Европейской комиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, таможенных служб Белоруссии и ряда стран ЕС.
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"Участники отметили эффективность проведения подобных встреч в контексте необходимости обмена передовым опытом в сфере таможенного администрировании и согласились о продолжить работу в данном направлении, разработав новый план действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2020-2023 годы", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, на мероприятии были обсуждены вопросы изменения таможенного законодательства Белоруссии и Европейского союза, принимаемых таможенными службами мер в сфере противодействия нарушениям таможенного законодательства. Стороны обменялись опытом в сфере совершенствования транзитных систем, а также рассмотрели реализованные и перспективные проекты международной технической помощи.
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