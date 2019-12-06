Белоруссия и Евросоюз разработают план действий по таможенным вопросам

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Белоруссия и Евросоюз договорились разработать план сотрудничества по таможенным вопросам на 2020-2023 годы, сообщил в пятницу Государственный таможенный комитет республики.

Согласно сообщению ведомства, в пятницу в Минске прошло заседание проектной группы по реализации плана действий в рамках диалога ЕС-Белоруссия по таможенным вопросам на 2016-2019 годы. В нем приняли участие посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, представители генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Европейской комиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, таможенных служб Белоруссии и ряда стран ЕС.

"Участники отметили эффективность проведения подобных встреч в контексте необходимости обмена передовым опытом в сфере таможенного администрировании и согласились о продолжить работу в данном направлении, разработав новый план действий в рамках диалога ЕС-Беларусь по таможенным вопросам на 2020-2023 годы", - отмечается в сообщении.