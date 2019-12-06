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Культура
2019-12-06T12:00+0300
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Путин поздравил с днем рождения режиссера Владимира Наумова
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РИА Новости

Путин поздравил с днем рождения режиссера Владимира Наумова

12:00 06.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Белохвостикова с мужем, режиссером Владимиром Наумовым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ
Актриса Наталья Белохвостикова с мужем, режиссером Владимиром Наумовым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР, режиссера Владимира Наумова и отметил, что его фильмы стали настоящим явлением в культурной жизни россиян, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы посвятили себя служению искусству, добились выдающихся успехов в сложной профессии кинорежиссёра. Творческий труд и самоотдача, необычайно острое ощущение эпохи помогли Вам создать фильмы, которые стали настоящим явлением в культурной жизни страны, нашли отклик в сердцах зрителей разных поколений. Желаю Вам и Вашей семье здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.
Наумов отмечает в пятницу свой 92-й день рождения.
© РИА НовостиВладислав Дворжецкий в роли Хлудова в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
Владислав Дворжецкий в роли Хлудова в фильме Бег
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Владислав Дворжецкий в роли Хлудова в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
© РИА Новости
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР Михаил Ульянов в роли генерала Чарноты в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
Михаил Ульянов в фильме Бег
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Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР Михаил Ульянов в роли генерала Чарноты в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкНаталья Белохвостикова (слева) в роли Мари и Ален Делон (справа) в роли инспектора Фоша на съемках фильма «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.
Наталья Белохвостикова и Ален Делон
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Наталья Белохвостикова (слева) в роли Мари и Ален Делон (справа) в роли инспектора Фоша на съемках фильма «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Евгений Леонов (слева) в роли Ламме и артист Лембит Ульфсак (справа) в роли Тиля в фильме "Легенда о Тиле" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
Фильм Легенда о Тиле Уленшпигеле
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Артист Евгений Леонов (слева) в роли Ламме и артист Лембит Ульфсак (справа) в роли Тиля в фильме "Легенда о Тиле" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / В. Бондаревская / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Скверный анекдот". Экранизация одноименного произведения Ф. М. Достоевского. Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов. Киностудия "Мосфильм". 1966 год. Невеста - актриса Лиза Никищихина, Пселдонимов - артист Виктор Сергачев и Пралинский - артист Евгений Евстигнеев (слева).
Кадр из кинофильма Скверный анекдот
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Кадр из кинофильма "Скверный анекдот". Экранизация одноименного произведения Ф. М. Достоевского. Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов. Киностудия "Мосфильм". 1966 год. Невеста - актриса Лиза Никищихина, Пселдонимов - артист Виктор Сергачев и Пралинский - артист Евгений Евстигнеев (слева).
© РИА Новости / В. Бондаревская
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкИсполнители главных ролей в фильме "Берег", артисты Наталья Белохвостикова и Борис Щербаков отдыхают в перерыве между съемками. В центре режиссер фильма Владимир Наумов.
Наталья Белохвостикова, Владимир Наумов и Борис Щербаков
6 из 6
Исполнители главных ролей в фильме "Берег", артисты Наталья Белохвостикова и Борис Щербаков отдыхают в перерыве между съемками. В центре режиссер фильма Владимир Наумов.
© РИА Новости / Галина Кмит
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1 из 6
Владислав Дворжецкий в роли Хлудова в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
© РИА Новости
2 из 6
Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР Михаил Ульянов в роли генерала Чарноты в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 6
Наталья Белохвостикова (слева) в роли Мари и Ален Делон (справа) в роли инспектора Фоша на съемках фильма «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 6
Артист Евгений Леонов (слева) в роли Ламме и артист Лембит Ульфсак (справа) в роли Тиля в фильме "Легенда о Тиле" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 6
Кадр из кинофильма "Скверный анекдот". Экранизация одноименного произведения Ф. М. Достоевского. Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов. Киностудия "Мосфильм". 1966 год. Невеста - актриса Лиза Никищихина, Пселдонимов - артист Виктор Сергачев и Пралинский - артист Евгений Евстигнеев (слева).
© РИА Новости / В. Бондаревская
Перейти в фотобанк
6 из 6
Исполнители главных ролей в фильме "Берег", артисты Наталья Белохвостикова и Борис Щербаков отдыхают в перерыве между съемками. В центре режиссер фильма Владимир Наумов.
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Одной из самых известных работ Наумова (совместно с Александром Аловым) стал фильм "Бег" - первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР. Лента Наумова "Тегеран-43", снятая в 1980 году, стала одним из лидеров советского кинопроката, в ней снялись звезды мирового киноэкрана Курд Юргенс, Клод Жад и Ален Делон.
Режиссер Владимир Наумов. Архивное фото
6 декабря 2017, 11:27
Биография Владимира Наумова
1100001
КультураКино и сериалыНовости культурыВладимир НаумовАлен ДелонВладимир Путин
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