Путин поздравил с днем рождения режиссера Владимира Наумова

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР, режиссера Владимира Наумова и отметил, что его фильмы стали настоящим явлением в культурной жизни россиян, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы посвятили себя служению искусству, добились выдающихся успехов в сложной профессии кинорежиссёра. Творческий труд и самоотдача, необычайно острое ощущение эпохи помогли Вам создать фильмы, которые стали настоящим явлением в культурной жизни страны, нашли отклик в сердцах зрителей разных поколений. Желаю Вам и Вашей семье здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.
Наумов отмечает в пятницу свой 92-й день рождения.
© РИА НовостиВладислав Дворжецкий в роли Хлудова в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
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Владислав Дворжецкий в роли Хлудова в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР Михаил Ульянов в роли генерала Чарноты в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
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Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР Михаил Ульянов в роли генерала Чарноты в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкНаталья Белохвостикова (слева) в роли Мари и Ален Делон (справа) в роли инспектора Фоша на съемках фильма «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.
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Наталья Белохвостикова (слева) в роли Мари и Ален Делон (справа) в роли инспектора Фоша на съемках фильма «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАртист Евгений Леонов (слева) в роли Ламме и артист Лембит Ульфсак (справа) в роли Тиля в фильме "Легенда о Тиле" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
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Артист Евгений Леонов (слева) в роли Ламме и артист Лембит Ульфсак (справа) в роли Тиля в фильме "Легенда о Тиле" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
© РИА Новости / В. Бондаревская / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Скверный анекдот". Экранизация одноименного произведения Ф. М. Достоевского. Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов. Киностудия "Мосфильм". 1966 год. Невеста - актриса Лиза Никищихина, Пселдонимов - артист Виктор Сергачев и Пралинский - артист Евгений Евстигнеев (слева).
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Кадр из кинофильма "Скверный анекдот". Экранизация одноименного произведения Ф. М. Достоевского. Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов. Киностудия "Мосфильм". 1966 год. Невеста - актриса Лиза Никищихина, Пселдонимов - артист Виктор Сергачев и Пралинский - артист Евгений Евстигнеев (слева).
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкИсполнители главных ролей в фильме "Берег", артисты Наталья Белохвостикова и Борис Щербаков отдыхают в перерыве между съемками. В центре режиссер фильма Владимир Наумов.
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Исполнители главных ролей в фильме "Берег", артисты Наталья Белохвостикова и Борис Щербаков отдыхают в перерыве между съемками. В центре режиссер фильма Владимир Наумов.
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Владислав Дворжецкий в роли Хлудова в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
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Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР Михаил Ульянов в роли генерала Чарноты в фильме "Бег" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
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Наталья Белохвостикова (слева) в роли Мари и Ален Делон (справа) в роли инспектора Фоша на съемках фильма «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.
4 из 6
Артист Евгений Леонов (слева) в роли Ламме и артист Лембит Ульфсак (справа) в роли Тиля в фильме "Легенда о Тиле" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
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Кадр из кинофильма "Скверный анекдот". Экранизация одноименного произведения Ф. М. Достоевского. Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов. Киностудия "Мосфильм". 1966 год. Невеста - актриса Лиза Никищихина, Пселдонимов - артист Виктор Сергачев и Пралинский - артист Евгений Евстигнеев (слева).
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Исполнители главных ролей в фильме "Берег", артисты Наталья Белохвостикова и Борис Щербаков отдыхают в перерыве между съемками. В центре режиссер фильма Владимир Наумов.
Одной из самых известных работ Наумова (совместно с Александром Аловым) стал фильм "Бег" - первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР. Лента Наумова "Тегеран-43", снятая в 1980 году, стала одним из лидеров советского кинопроката, в ней снялись звезды мирового киноэкрана Курд Юргенс, Клод Жад и Ален Делон.
6 декабря 2017, 11:27Биография Владимира Наумова