Путин поздравил с днем рождения режиссера Владимира Наумова

Актриса Наталья Белохвостикова с мужем, режиссером Владимиром Наумовым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР, режиссера Владимира Наумова и отметил, что его фильмы стали настоящим явлением в культурной жизни россиян, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы посвятили себя служению искусству, добились выдающихся успехов в сложной профессии кинорежиссёра. Творческий труд и самоотдача, необычайно острое ощущение эпохи помогли Вам создать фильмы, которые стали настоящим явлением в культурной жизни страны, нашли отклик в сердцах зрителей разных поколений. Желаю Вам и Вашей семье здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.

Наумов отмечает в пятницу свой 92-й день рождения.