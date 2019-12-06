В Раде считают, что Зеленский пошутил о необходимости менять депутатов

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президент страны Владимир Зеленский , вероятно, просто пошутил о том, что депутатов украинского парламента пора менять.

Ранее, во время общения с участницей Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", Зеленский сказал, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады

"Вам лучше об этом все‑таки спросить у Владимира Александровича (Зеленского - ред.). Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал Разумков в интервью изданию "Новое время", комментируя слова президента.

В первый рабочий день парламента 29 августа Зеленский дал текущему созыву год, чтобы доказать свою эффективность. В противном случае глава государства пригрозил депутатам роспуском. Разумков, в свою очередь, заявлял, что не видит предпосылок для проведения досрочных выборов в парламент.