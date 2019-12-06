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В Раде считают, что Зеленский пошутил о необходимости менять депутатов
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РИА Новости

В Раде считают, что Зеленский пошутил о необходимости менять депутатов

11:57 06.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Дмитрий Разумков . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президент страны Владимир Зеленский, вероятно, просто пошутил о том, что депутатов украинского парламента пора менять.
Ранее, во время общения с участницей Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", Зеленский сказал, что "уже пора менять" депутатов Верховной рады.
"Вам лучше об этом все‑таки спросить у Владимира Александровича (Зеленского - ред.). Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его хорошее чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал Разумков в интервью изданию "Новое время", комментируя слова президента.
В первый рабочий день парламента 29 августа Зеленский дал текущему созыву год, чтобы доказать свою эффективность. В противном случае глава государства пригрозил депутатам роспуском. Разумков, в свою очередь, заявлял, что не видит предпосылок для проведения досрочных выборов в парламент.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. На них партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16% и получила 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы.
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Дмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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