Руководителя архангельского УФНС обвинили в получении взятки

Обвинение также предъявлено представителю коммерческой организации в посредничестве во взяточничестве.

"По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года на территории города Архангельска и города Санкт-Петербурга обвиняемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что взятка предназначалась за снижение размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома.

"Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий", - добавили в ведомстве.

При передаче очередной части взятки в размере одного миллиона рублей Родионова и посредника задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области в одном из кафе в центре Архангельска. При этом часть взятки, которая составляла долю посредника, пришлось изымать из банковского терминала. Также отмечается, что в ходе обысков по месту жительства Родионова и его близких родственников изъято более 10 миллионов рублей. Проверяется информация о движении денежных средств на его банковских счетах.