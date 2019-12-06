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Руководителя архангельского УФНС обвинили в получении взятки
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РИА Новости

Руководителя архангельского УФНС обвинили в получении взятки

11:57 06.12.2019 (обновлено: 14:52 06.12.2019)
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© СК РФ / ФСБ РФСтоп-кадр оперативного видео задержания Сергея Родионова
Стоп-кадр оперативного видео задержания Сергея Родионова
© СК РФ / ФСБ РФ
АРХАНГЕЛЬСК, 6 дек – РИА Новости. Следователи в Архангельской области предъявили обвинение руководителю управления Федеральной налоговой службы по региону Сергею Родионову в получении взятки через посредника в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством, сообщается на сайте СУ СК по региону.
Обвинение также предъявлено представителю коммерческой организации в посредничестве во взяточничестве.
"По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года на территории города Архангельска и города Санкт-Петербурга обвиняемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Следователи отмечают, что взятка предназначалась за снижение размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома.
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"Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий", - добавили в ведомстве.
При передаче очередной части взятки в размере одного миллиона рублей Родионова и посредника задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области в одном из кафе в центре Архангельска. При этом часть взятки, которая составляла долю посредника, пришлось изымать из банковского терминала. Также отмечается, что в ходе обысков по месту жительства Родионова и его близких родственников изъято более 10 миллионов рублей. Проверяется информация о движении денежных средств на его банковских счетах.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подследственных меру пресечения в виде заключения под стражу.
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