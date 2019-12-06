Глава СПЧ оценил приговор Егору Жукову

Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к 3 годам условно, а также лишил его права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", сроком на два года.

"Я очень доволен, что суд принял решение об условном наказании. Дважды я обращался публично к правоохранителям и к суду с тезисом о том, что нельзя ломать жизнь таким молодым способным людям, как Егор Жуков. И если бы суд принял решение о заключении, это было бы очень драматично", - сказал РИА Новости Фадеев.

По его словам, принятое судом решение позволит Жукову нормально продолжать учебу и развиваться.

"Мне кажется, здесь позиция Совета и моя личная позиция были учтены. И полагаю, что это в этом решении суда есть очевидные элементы гуманизма", - пояснил глава СПЧ.

Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.

В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".