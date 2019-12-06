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В Молдавии рассчитывают подписать контракт с "Газпромом" до конца года
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РИА Новости

В Молдавии рассчитывают подписать контракт с "Газпромом" до конца года

11:33 06.12.2019
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан рассчитывает, что контракт с "Газпромом" на поставку газа в Молдавию будет подписан до конца года.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Ранее, в ноябре, вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров заявил, что Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского "голубого топлива" для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов.
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"Мы ждем официально последние технические аспекты, над которыми мы работаем с "Газпромом". В течение 10 дней будет понятно, когда подпишем. До конца года будет точно", - сказал Чебан Sputnik Молдова.
Он также отметил, что официальный Кишинев надеется, что Москва и Киев договорятся по транзиту газа. По его мнению, подобное соглашение выгодно обеим сторонам, и в большей степени в интересах Украины. При этом руководитель "Молдовагаза" уточнил, что Молдавия готова к запасному сценарию.

"Конечно, мы готовы к запасному сценарию. У нас есть все необходимые договоренности по Трансбалканскому коридору - Болгария, Румыния, Украина. Мы готовы принимать газ в реверсном режиме через газопровод "Турецкий поток", - подчеркнул Чебан.

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На вопрос о том, изменится ли в этом случае тариф на газ для бытового потребителя, глава "Молдовагаза" отметил, что "в контракте с "Газпромом" будет предусмотрено несколько точек входа, в том числе точка входа Исакча". "Цена будет такой же… Уже объявлена цена. Надеемся никаких повышений не будет", - сказал он.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.
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МолдовагазГазпромМолдавияРоссияЭкономика
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