В Молдавии рассчитывают подписать контракт с "Газпромом" до конца года

КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Председатель правления АО " Председатель правления АО " Молдовагаз " Вадим Чебан рассчитывает, что контракт с " Газпромом " на поставку газа в Молдавию будет подписан до конца года.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Ранее, в ноябре, вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров заявил, что Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа, цена российского "голубого топлива" для республики с начала 2020 года снизится до 173 долларов за тысячу кубов.

"Мы ждем официально последние технические аспекты, над которыми мы работаем с "Газпромом". В течение 10 дней будет понятно, когда подпишем. До конца года будет точно", - сказал Чебан Sputnik Молдова

Он также отметил, что официальный Кишинев надеется, что Москва и Киев договорятся по транзиту газа. По его мнению, подобное соглашение выгодно обеим сторонам, и в большей степени в интересах Украины. При этом руководитель "Молдовагаза" уточнил, что Молдавия готова к запасному сценарию.

"Конечно, мы готовы к запасному сценарию. У нас есть все необходимые договоренности по Трансбалканскому коридору - Болгария, Румыния, Украина. Мы готовы принимать газ в реверсном режиме через газопровод "Турецкий поток", - подчеркнул Чебан.

На вопрос о том, изменится ли в этом случае тариф на газ для бытового потребителя, глава "Молдовагаза" отметил, что "в контракте с "Газпромом" будет предусмотрено несколько точек входа, в том числе точка входа Исакча". "Цена будет такой же… Уже объявлена цена. Надеемся никаких повышений не будет", - сказал он.