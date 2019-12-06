Полиция пообещала награду за сведения об ограбившем банк в Волгограде

Ранее сообщалось, что 8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в помещении обслуживания клиентов в отделении банка в Дзержинском районе Волгограда повреждены несколько банкоматов. Выехавшие на место происшествия оперативники обнаружили там поврежденные терминалы без денег. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи.