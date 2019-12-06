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Полиция пообещала награду за сведения об ограбившем банк в Волгограде
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РИА Новости

Полиция пообещала награду за сведения об ограбившем банк в Волгограде

11:31 06.12.2019
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© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области На месте взрыва банкоматов Сбербанка в Волгограде
На месте взрыва банкоматов Сбербанка в Волгограде
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
На месте взрыва банкоматов Сбербанка в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 6 дек – РИА Новости. Полиция обещает награду до 300 тысяч рублей за информацию о злоумышленнике с травмой лица, которого подозревают в кражах из нескольких банкоматов в одном из отделений банка в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Ранее сообщалось, что 8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в помещении обслуживания клиентов в отделении банка в Дзержинском районе Волгограда повреждены несколько банкоматов. Выехавшие на место происшествия оперативники обнаружили там поврежденные терминалы без денег. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, полиция разыскивает худого мужчину 25-35 лет, который при грабеже мог получить травму лица.
"Гражданам, предоставившим информацию, которая будет способствовать раскрытию преступления и задержанию причастных к его совершению лиц, будет выплачено от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от ценности сведений", - сообщили в главке.
Сотрудник полиции
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