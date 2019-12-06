Почти тысяча беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти 1000 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 998 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 785 человек (женщин – 236, детей – 400)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, хлебопекарня и школа.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов.