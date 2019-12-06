Почти тысяча беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

Добавляется, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, хлебопекарня и школа.

Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов.