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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T11:19+0300
https://ria.ru/20191206/1562042892.html
Почти тысяча беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки
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РИА Новости

Почти тысяча беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

11:19 06.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти 1000 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 998 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 785 человек (женщин – 236, детей – 400)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, хлебопекарня и школа.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 36 взрывоопасных предметов.
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