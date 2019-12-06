Самарский минздрав разберется, почему пациенту не помогли снять гипс

САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов потребовал разобраться в ситуации в городской больнице, где пациенту пришлось самостоятельно снимать гипс.
Ранее житель Самары в Twitter потребовал провести проверку в самарской поликлинике, где, по его словам, ему выдали кусачки и предложили самостоятельно снять гипс с ноги, так как данная процедура не входит в обязанности врачей. Мужчина сообщил, что на самостоятельное снятие гипса у него ушло 2 часа, и он переживал, что без специальной подготовки мог повредить ногу.
"Разберитесь и доложите", - написал в ответ Ратманов.
В свою очередь в поликлинике сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка.
Инвалиду 5.12.19 в 15 поликлинике Фадеева 56а отказались снимать гипс— Виталий (@Vital19810) December 5, 2019
Врачи дали кусачки и сказали снимайте сами,это не входит в наши обязанности,это тяжелый гипс и ушли
2 часа ковырял
Тошнит от нашей медицины
Проведите пожалуйста проверку@D_Azaroff @SamMobilePriem@Khinshtein pic.twitter.com/0BB86tJ2PK