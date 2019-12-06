Самарский минздрав разберется, почему пациенту не помогли снять гипс

Инвалиду 5.12.19 в 15 поликлинике Фадеева 56а отказались снимать гипс

Врачи дали кусачки и сказали снимайте сами,это не входит в наши обязанности,это тяжелый гипс и ушли

2 часа ковырял

Тошнит от нашей медицины

Проведите пожалуйста проверку@D_Azaroff @SamMobilePriem@Khinshtein pic.twitter.com/0BB86tJ2PK