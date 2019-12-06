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Самарский минздрав разберется, почему пациенту не помогли снять гипс
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РИА Новости

Самарский минздрав разберется, почему пациенту не помогли снять гипс

11:17 06.12.2019 (обновлено: 15:31 06.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов потребовал разобраться в ситуации в городской больнице, где пациенту пришлось самостоятельно снимать гипс.
Ранее житель Самары в Twitter потребовал провести проверку в самарской поликлинике, где, по его словам, ему выдали кусачки и предложили самостоятельно снять гипс с ноги, так как данная процедура не входит в обязанности врачей. Мужчина сообщил, что на самостоятельное снятие гипса у него ушло 2 часа, и он переживал, что без специальной подготовки мог повредить ногу.
"Разберитесь и доложите", - написал в ответ Ратманов.
В свою очередь в поликлинике сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка.
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СамараСамарская областьПроисшествия
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