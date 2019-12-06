В Красноярском крае два подростка отравились никотиновой смесью

Диагностический медицинский прибор в одной из больниц. Архивное фото

Диагностический медицинский прибор в одной из больниц

КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Два подростка попали в больницу в Железногорске Два подростка попали в больницу в Железногорске Красноярского края после отравления никотиновой смесью - снюсом, одного пришлось откачивать в реанимации, сообщает пресс-служба администрации города.

"В приемный покой клинической больницы №51 скорая помощь доставила двух подростков в неадекватном состоянии. Одного пришлось откачивать в реанимации. Выяснилось, что несовершеннолетние отравились так называемым снюсом – никотиновой смесью. Этот товар сейчас свободно продаётся в торгово-розничной сети города", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, детей нашел лежащими на улице города один из депутатов горсовета. Он и вызвал медиков, которые уточнили - подростков спасло то, что они переохладились.

В мэрии города сообщили, что глава Железногорска обратился к местным депутатам с просьбой рассмотреть в красноярском законодательном собрании инициативу о запрете на территории региона продажи никотиносодержащей смеси несовершеннолетним.