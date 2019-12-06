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В Красноярском крае два подростка отравились никотиновой смесью
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РИА Новости

В Красноярском крае два подростка отравились никотиновой смесью

11:16 06.12.2019
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© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор в одной из больниц
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц
© РИА Новости / Евгений Самарин
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Два подростка попали в больницу в Железногорске Красноярского края после отравления никотиновой смесью - снюсом, одного пришлось откачивать в реанимации, сообщает пресс-служба администрации города.
"В приемный покой клинической больницы №51 скорая помощь доставила двух подростков в неадекватном состоянии. Одного пришлось откачивать в реанимации. Выяснилось, что несовершеннолетние отравились так называемым снюсом – никотиновой смесью. Этот товар сейчас свободно продаётся в торгово-розничной сети города", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, детей нашел лежащими на улице города один из депутатов горсовета. Он и вызвал медиков, которые уточнили - подростков спасло то, что они переохладились.
В мэрии города сообщили, что глава Железногорска обратился к местным депутатам с просьбой рассмотреть в красноярском законодательном собрании инициативу о запрете на территории региона продажи никотиносодержащей смеси несовершеннолетним.
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Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски, чтобы установить, не продают ли там никотиновые смеси несовершеннолетним, а также проконтролировать законность договоров аренды ларьков, соответствующие обращения парламентарий направил главам ведомств. Он ссылается на данные одной из общественных организаций о том, что среди 4 тысяч школьников от 10 до 17 лет каждый из опрошенных знает, что такое снюс, а каждый четвёртый из учащихся хотя бы раз пробовал жевательный табак. Употребление снюса может привести к летальному исходу.
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