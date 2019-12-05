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Депутат просит проверить киоски из-за продажи снюсов подросткам
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РИА Новости

Депутат просит проверить киоски из-за продажи снюсов подросткам

03:28 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКурение, как и любая зависимость, имеет в себе как психологическую, так и физическую составляющую.
Курение, как и любая зависимость, имеет в себе как психологическую, так и физическую составляющую.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) попросил Минздрав и Роспотребнадзор проверить табачные киоски, чтобы установить, не продают ли там никотиновые смеси несовершеннолетним, а также проконтролировать законность договоров аренды ларьков, соответствующие обращения парламентарий направил главам ведомств.
"Считаю необходимым провести ряд жёстких проверок подобных объектов силами специалистов Роспотребнадзора и Минздрава. А именно: проверить договоры аренды табачных киосков на предмет законности, ликвидировав объекты при отсутствии требуемых документов. А также провести проверки на предмет выявления фактов продажи смесей несовершеннолетним и распространения их в школах", - говорится в письмах, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости.
Он пояснил, что огромную обеспокоенность вызывает новое увлечение российских школьников жевательными и сосательными смесями, содержащими никотин.
"Вещество, являющееся аналогом запрещённого в России снюса, смертельно опасно для детского организма. Но этот факт абсолютно не смущает продавцов подобного товара. По данным одной из общественных организаций страны, среди 4000 школьников от 10 до 17 лет каждый из опрошенных знает, что такое снюс, а каждый четвёртый из учащихся хотя бы раз пробовал жевательный табак", - пишет парламентарий.
Он подчеркнул, что сейчас купить жевательные подушечки или конфеты, в каждой из которых содержится количество никотина, равнозначное трём пачкам сигарет, может даже ребёнок, причем во многих случаях леденцы и подобные бестабачные смеси с химическим никотином продаются в магазинах и табачных ларьках вблизи образовательных учреждений.
"Одна упаковка снюса стоит примерно 300 рублей, но зафиксированы случаи, когда опасный товар распространялся поштучно. Найти 30 рублей на покупку одной подушечки для современного подростка не проблема, хотя цена за такое любопытство велика: от больницы и вплоть до летального исхода", - считаете депутат.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
3 декабря, 12:15
Подмосковная полиция хочет приравнять снюс и насвай к наркотикам
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Борис Чернышов (депутат)курениеРоспотребнадзорГосдума РФРоссияОбщество
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