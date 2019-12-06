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2019-12-06T11:56+0300
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Сбербанк сообщил о росте числа жалоб на телефонное мошенничество
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РИА Новости

Сбербанк сообщил о росте числа жалоб на телефонное мошенничество

11:56 06.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкоматы Сбербанка
Банкоматы Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкоматы Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сбербанк за два последних года зафиксировал 15-кратный рост жалоб клиентов на звонки мошенников - в текущем году банк уже получил 2,5 миллиона обращений, заявил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
"В 2018 году зарождается новый тренд - тренд со звонками от имени службы безопасности. Жалоб клиентов на такие звонки у нас в 2017 году было всего 160 тысяч, а в 2019 году таких обращений мы зафиксировали почти 2,5 миллиона. Нужно понимать, что это только те клиенты, которые пожаловались в банк, а есть еще значительная доля клиентов, которая в банк не обратилась", - сказал он, выступая на Международном форуме по борьбе с компьютерным мошенничеством Antifraud Russia.
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Велигодский также рассказал, что в прошлом году мошенники начали активно использовать схему, при которой клиент самостоятельно переводит средства мошеннику, чтобы системы антифрода (мониторинга и предотвращения мошенничества) банков были менее эффективными.
По словам топ-менеджера, в 2019 году перед банками встали новые вызовы в плане кибербезопасности. "Во-первых, это звонки с подменой телефона, это анонимайзеры, это колл-центры, которые размещены как в России, так и на территориях близлежащих государств, это переадресация вызовов на телефонах клиентов и удаленное управление, которое мошенники ставят на телефон жертвы", - заключил Велигодский.
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Всего в текущем году Сбербанк зафиксировал 170 тысяч уникальных телефонов злоумышленников. При этом их можно разделить на две группы - городские и мобильные. "Причем в этом году число городских телефонов существенно выше, чем мобильных. Наше объяснение этого, что мошенники имитируют службу безопасности и используют городские телефоны, как правило, московского региона", - пояснил он, добавив, что наибольшее количество звонков мошенников поступает с номеров, принадлежащих "Билайну".
Ранее Сбербанк сообщил, что популярными схемами у злоумышленников для кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка".
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