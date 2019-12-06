Сбербанк сообщил о росте числа жалоб на телефонное мошенничество

"В 2018 году зарождается новый тренд - тренд со звонками от имени службы безопасности. Жалоб клиентов на такие звонки у нас в 2017 году было всего 160 тысяч, а в 2019 году таких обращений мы зафиксировали почти 2,5 миллиона. Нужно понимать, что это только те клиенты, которые пожаловались в банк, а есть еще значительная доля клиентов, которая в банк не обратилась", - сказал он, выступая на Международном форуме по борьбе с компьютерным мошенничеством Antifraud Russia.