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2019-12-06T13:51+0300
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Россия заинтересована в развитии отношений с Грузией, заявил Косачев
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РИА Новости

Россия заинтересована в развитии отношений с Грузией, заявил Косачев

11:14 06.12.2019 (обновлено: 13:51 06.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вопросы облегчения визового режима, восстановления авиасообщения, снятие торговых ограничений с Грузией требуют быстрого решения, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на встрече с лидером партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Грузией развивались поступательно. Есть практические вопросы, которые требуют быстрого решения, это облегчение визового режима, вплоть до их отмены с российской стороны, восстановление авиасообщения, снижение тарифов на поставки ряда товаров", - сказал он.
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Прекращение авиасообщения между Россией и ГрузиейКонстантин КосачевНино БурджанадзеРоссияГрузияВ мире
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