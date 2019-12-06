Россия заинтересована в развитии отношений с Грузией, заявил Косачев

"Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Грузией развивались поступательно. Есть практические вопросы, которые требуют быстрого решения, это облегчение визового режима, вплоть до их отмены с российской стороны, восстановление авиасообщения, снижение тарифов на поставки ряда товаров", - сказал он.