Россия заинтересована в развитии отношений с Грузией, заявил Косачев

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вопросы облегчения визового режима, восстановления авиасообщения, снятие торговых ограничений с Грузией требуют быстрого решения, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на встрече с лидером партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Грузией развивались поступательно. Есть практические вопросы, которые требуют быстрого решения, это облегчение визового режима, вплоть до их отмены с российской стороны, восстановление авиасообщения, снижение тарифов на поставки ряда товаров", - сказал он.