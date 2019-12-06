РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T11:57+0300
https://ria.ru/20191206/1562042564.html
Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630914_0:0:2722:1531_1036x0_80_0_0_50ee728ba0c32b4306dc21f98d52a25d.jpg
РИА Новости

Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT

11:14 06.12.2019 (обновлено: 11:57 06.12.2019)
8495
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала пост шотландского писателя Ирвина Уэлша, который выступил в поддержку телеканала RT.
"Любите ли вы Ирвина Уэлша так, как люблю его я? Вряд ли. Потому что ваши телеканалы Ирвин Уэлш не хвалит, а наш — хвалит", — написала она в Telegram-канале.
На прошлой неделе автор нашумевшего романа "На игле" отметил в одном из твитов, что RT справедливо указывает на предвзятость BBC. По его мнению, британское общественное телевидение "по уши в коррупции и из-за этого необъективно".
Телеканал RT и агентство Sputnik постоянно сталкиваются с притеснениями в Великобритании. Так, в сентябре британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов за "серьезные нарушения правил вещания", обвинив его в пристрастности. В июле власти Великобритании отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, а в качестве причины такого решения назвали их "активную роль в распространении дезинформации". Кроме того, Sputnik отказали в аккредитации на конференцию Консервативной партии. В этом случае организаторы причины отказа не объяснили.
Полицейские во время саммита НАТО в Лондоне
Вчера, 10:46
Лондонская полиция задержала продюсера Ruptly перед саммитом НАТО
3641233321
Обсудить 7
телеканал RTМедиавойныРоссия сегодняИрвин УэлшМаргарита СимоньянРоссияBBC
Популярные комментарии
"демократия" Европы это интересы определенных корпораций США, не более. Все, что идет против интересов этих корпораций - все будет считаться не демократичным. Это понятно даже младенцу. США окупировали практически всю Европу и контролируют и правительства и естественно СМИ. Чему удивляться?
6 декабря, 12:01
Igor Kuznetcov
3110005
Предвзятость ВВС ни в коем случае не может служить доказательством правдивости и непредвзятости RT/
6 декабря, 13:10
mmushmulyan
6120112
Рекомендуем
Пранкер Алексей Столяров
Пранкер Лексус рассказал подробности телефонного звонка Зеленскому
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на саммите НАТО в Лондоне
Великобританию унижает "могучий карлик": он поставил ей ультиматум
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
Болгария научилась верить России. Но это ей не поможет
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В посольстве России отреагировали на арест судна в Сингапуре
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
В России ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс объяснил слова о "навязчивой" российской публике
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда. 6 декабря 2019
Егора Жукова приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
16:53Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
16:52СМИ: число погибших при взрыве газа в Словакии выросло до четырех
16:51Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
Лента новостейМолния