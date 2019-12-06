Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала пост шотландского писателя Ирвина Уэлша, который выступил в поддержку телеканала RT.
"Любите ли вы Ирвина Уэлша так, как люблю его я? Вряд ли. Потому что ваши телеканалы Ирвин Уэлш не хвалит, а наш — хвалит", — написала она в Telegram-канале.
На прошлой неделе автор нашумевшего романа "На игле" отметил в одном из твитов, что RT справедливо указывает на предвзятость BBC. По его мнению, британское общественное телевидение "по уши в коррупции и из-за этого необъективно".
Телеканал RT и агентство Sputnik постоянно сталкиваются с притеснениями в Великобритании. Так, в сентябре британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов за "серьезные нарушения правил вещания", обвинив его в пристрастности. В июле власти Великобритании отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, а в качестве причины такого решения назвали их "активную роль в распространении дезинформации". Кроме того, Sputnik отказали в аккредитации на конференцию Консервативной партии. В этом случае организаторы причины отказа не объяснили.