Раймонд Паулс объяснил слова о "навязчивой" российской публике

Ранее в интервью изданию Apollo Паулс сравнил русских и латвийских слушателей. Он отметил, что после концерта латыши дарят цветы, но делают это менее навязчиво.

В беседе с РБК композитор заявил, что не говорил о навязчивости российских слушателей.

"Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика", — пояснил Паулс. Раймонд Паулс Композитор Композитор

Ранее на вопрос об отношении к россиянам Раймонд Паулс напомнил, что его жена русская.

В январе Паулс объяснил, почему до сих пор живет в Латвии . По его словам, так он проявляет свой патриотизм.