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2019-12-06T14:58+0300
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Раймонд Паулс объяснил слова о "навязчивой" российской публике
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РИА Новости

Раймонд Паулс объяснил слова о "навязчивой" российской публике

11:12 06.12.2019 (обновлено: 14:58 06.12.2019)
20644
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРаймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Ранее в интервью изданию Apollo Паулс сравнил русских и латвийских слушателей. Он отметил, что после концерта латыши дарят цветы, но делают это менее навязчиво.
В беседе с РБК композитор заявил, что не говорил о навязчивости российских слушателей.

"Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика", — пояснил Паулс.

Раймонд Паулс
Раймонд Паулс
Композитор
Ранее на вопрос об отношении к россиянам Раймонд Паулс напомнил, что его жена русская.
В январе Паулс объяснил, почему до сих пор живет в Латвии. По его словам, так он проявляет свой патриотизм.
Раймонд Паулс — известный советский и латвийский композитор, пианист и дирижер. Он является автором музыки к песням в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и других.
Иосиф Пригожин
19 ноября, 04:36
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
71101691731
Обсудить 13
КультураШоу-бизнесРаймонд ПаулсЛатвияРоссия
Популярные комментарии
Хватит дарить ему цветы. Надо свистеть
6 декабря, 11:26
Ю.Юрий .
3871017
А слово не воробей - уже вылетело и современный портрет Р.П. нарисовало. Да и двум господам служить неприлично в такие лета.
6 декабря, 11:24
lyuda.terenteva.55
3600004
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