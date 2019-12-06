Раймонд Паулс объяснил слова о "навязчивой" российской публике

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Ранее в интервью изданию Apollo Паулс сравнил русских и латвийских слушателей. Он отметил, что после концерта латыши дарят цветы, но делают это менее навязчиво.
В беседе с РБК композитор заявил, что не говорил о навязчивости российских слушателей.
"Я всегда, наоборот, говорил, что русская публика намного отзывчивее, чем латышская публика", — пояснил Паулс.
Ранее на вопрос об отношении к россиянам Раймонд Паулс напомнил, что его жена русская.
В январе Паулс объяснил, почему до сих пор живет в Латвии. По его словам, так он проявляет свой патриотизм.
Раймонд Паулс — известный советский и латвийский композитор, пианист и дирижер. Он является автором музыки к песням в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и других.