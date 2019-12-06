Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова

"Обеспечительные меры наложены на денежные средства, хранящиеся на счетах, и на недвижимое имущество", - сказала Морозова.

Иванова подозревают в получении взятки. По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от "неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва", не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф.