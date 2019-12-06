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Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова
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РИА Новости

Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова

11:08 06.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАлексей Иванов
Алексей Иванов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Алексей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Обеспечительные меры наложены на денежные средства, хранящиеся на счетах, и на недвижимое имущество", - сказала Морозова.
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Иванова подозревают в получении взятки. По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от "неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва", не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф.
Копейкина же, бывшего сотрудника ФСБ, подозревают в посредничестве. По данным следствия, "неустановленные лица" ежемесячно переводили ему на счет 200 тысяч рублей, которые в конечном итоге полагались Иванову.
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Пенсионный фонд РФБасманный суд г. МосквыФСБ РФРоссияПроисшествия
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