Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Обеспечительные меры наложены на денежные средства, хранящиеся на счетах, и на недвижимое имущество", - сказала Морозова.
Иванова подозревают в получении взятки. По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от "неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва", не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф.
Копейкина же, бывшего сотрудника ФСБ, подозревают в посредничестве. По данным следствия, "неустановленные лица" ежемесячно переводили ему на счет 200 тысяч рублей, которые в конечном итоге полагались Иванову.
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