Румас рассказал о "дорожных" картах по интеграции с Россией

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. "Дорожные" карты с Россией по интеграции не предполагают создание каких-либо наднациональных органов, заявил в пятницу премьер Белоруссии Сергей Румас.
На пятницу намечена встреча Румаса с российским коллегой Дмитрием Медведевым, на которой будут обсуждаться "дорожные" карты по интеграции в различных сферах. Всего к подписанию готовится 31 "дорожная" карта.
"В тех "дорожных" картах, в том пакете документов, которые мы обсуждаем, политических вопросов нет - только экономические. Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет", - заявил Румас журналистам. Таким образом он ответил на вопрос о возможности создания Белоруссией и Россией единого парламента и правительства.