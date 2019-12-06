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Союзное государство
2019-12-06T10:53+0300
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Румас рассказал о "дорожных" картах по интеграции с Россией
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РИА Новости

Румас рассказал о "дорожных" картах по интеграции с Россией

10:53 06.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. "Дорожные" карты с Россией по интеграции не предполагают создание каких-либо наднациональных органов, заявил в пятницу премьер Белоруссии Сергей Румас.
На пятницу намечена встреча Румаса с российским коллегой Дмитрием Медведевым, на которой будут обсуждаться "дорожные" карты по интеграции в различных сферах. Всего к подписанию готовится 31 "дорожная" карта.
"В тех "дорожных" картах, в том пакете документов, которые мы обсуждаем, политических вопросов нет - только экономические. Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет", - заявил Румас журналистам. Таким образом он ответил на вопрос о возможности создания Белоруссией и Россией единого парламента и правительства.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Вчера, 13:23
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
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