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Жильцам взорвавшегося дома под Белгородом вернули уцелевших канареек
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РИА Новости

Жильцам взорвавшегося дома под Белгородом вернули уцелевших канареек

10:49 06.12.2019
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкРазбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 дек – РИА Новости. Жильцам одной из квартир дома в Белгородской области, где взорвался газ, передали их уцелевших канареек, которые оставались в комнате после происшествия, сообщает администрация Яковлевского городского округа.
Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. В доме было зарегистрировано 23 человека, по последним данным, проживали 34. В среду комиссия признала дом не подлежащим восстановлению.
По данным на вечер четверга, из разрушенных квартир дома, возле которого круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и подразделения Росгвардии, эвакуировали имущество жильцов.
"Удалось извлечь уцелевшие вещи, документы, мебель – для пострадавших важно все, они приходят к разрушенному дому и наблюдают за работой специалистов. Спасателям удалось в одной из квартир обнаружить и передать владельцам выживших канареек", - говорится в сообщении администрации округа во "ВКонтакте".
Администрация выделила место для временного хранения имущества жильцов дома, организовав транспорт для доставки личных вещей.
Жильцам предлагали поселиться в пункте временного размещения, однако все они пока остановились у родственников в поселке. До июля 2020 года, как информирует правительство области, жильцы дома получат временное жилье в квартирах маневренного фонда Яковлевского городского округа, а после - квартиры в новом доме. Сейчас жильцам дома выделено восемь квартир для временного проживания.
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