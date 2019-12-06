Жильцам взорвавшегося дома под Белгородом вернули уцелевших канареек

ВОРОНЕЖ, 6 дек – РИА Новости. Жильцам одной из квартир дома в Жильцам одной из квартир дома в Белгородской области , где взорвался газ, передали их уцелевших канареек, которые оставались в комнате после происшествия, сообщает администрация Яковлевского городского округа.

Вечером во вторник на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро пострадали. В доме было зарегистрировано 23 человека, по последним данным, проживали 34. В среду комиссия признала дом не подлежащим восстановлению.

По данным на вечер четверга, из разрушенных квартир дома, возле которого круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и подразделения Росгвардии, эвакуировали имущество жильцов.

"Удалось извлечь уцелевшие вещи, документы, мебель – для пострадавших важно все, они приходят к разрушенному дому и наблюдают за работой специалистов. Спасателям удалось в одной из квартир обнаружить и передать владельцам выживших канареек", - говорится в сообщении администрации округа во "ВКонтакте".

Администрация выделила место для временного хранения имущества жильцов дома, организовав транспорт для доставки личных вещей.