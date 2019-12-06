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В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин
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РИА Новости

В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин

10:44 06.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Полиция Петербурга задержала местного жителя, который потребовал в магазине деньги, держа в руках коробку и полиэтиленовый пакет и угрожая взрывом, но, получив отказ, скрылся, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
Как отмечает ведомство, утром в четверг в полицию Кронштадтского района обратилась женщина, работающая кассиром в магазине на Флотской улице. По ее словам, около 04.40 мск неизвестный мужчина, "угрожая взорвать магазин, требовал у нее денежные средства из кассы".
Сотрудник полиции
28 ноября, 12:45
В Подмосковье мужчина c игрушечным пистолетом ограбил магазин
"При этом в одной руке у него была коробка, в другой - полиэтиленовый пакет", - уточняет ГУМВД.
Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Прибывшая на место происшествия полиция задержала подозреваемого на проспекте Ленина в районе дома 16.
"Возбуждено уголовное дело по (статье) "разбой". Злоумышленник задержан", - информирует ведомство.
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