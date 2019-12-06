В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Полиция Полиция Петербурга задержала местного жителя, который потребовал в магазине деньги, держа в руках коробку и полиэтиленовый пакет и угрожая взрывом, но, получив отказ, скрылся, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

Как отмечает ведомство, утром в четверг в полицию Кронштадтского района обратилась женщина, работающая кассиром в магазине на Флотской улице. По ее словам, около 04.40 мск неизвестный мужчина, "угрожая взорвать магазин, требовал у нее денежные средства из кассы".

"При этом в одной руке у него была коробка, в другой - полиэтиленовый пакет", - уточняет ГУМВД.

Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Прибывшая на место происшествия полиция задержала подозреваемого на проспекте Ленина в районе дома 16.