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Китай принял визовые ограничения в отношении американских дипломатов
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РИА Новости

Китай принял визовые ограничения в отношении американских дипломатов

10:40 06.12.2019 (обновлено: 10:54 06.12.2019)
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 6 дек – РИА Новости. Китай с 4 декабря ввел ответные ограничения в отношении американских дипломатов в Китае, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Действительно, китайская сторона приняла ответные меры. Китайская сторона выступает за то, чтобы дипломатические и консульские сотрудники иностранных государств, в том числе США, нормально работали, а также предоставляет необходимые для этого удобства. В ответ на ограничения, которые госдепартамент США ввел в октябре этого года в отношении китайских дипломатических и консульских сотрудников, китайская сторона 4 декабря вызвала представителя посольства США в Китае и с этой даты ввела ответные зеркальные меры", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

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В ответ на уточняющий вопрос, означают ли эти меры "визовые ограничения" для американских официальных лиц, Хуа Чуньин, подчеркнула, что ограничения касаются сотрудников посольства и консульств США в Китае и является зеркальными. В частности, американские дипломаты должны оповещать МИД Китая о своих планах встретиться с местными чиновниками за пять рабочих дней до предполагаемой даты.
Ранее главный редактор китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь на своей странице в Twitter написал, что с тех пор как Конгресс США начал рассматривать законопроект относительно соблюдения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном района, власти Китая рассматривают возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов, которые делали одиозные заявления относительно ситуации в Синьцзяне, а также могут запретить американцам с дипломатическими паспортами посещать район.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
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США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. Ранее США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к репрессиям. Китайский МИД заявлял, что информация о "перевоспитательных лагерях" для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе не соответствует действительности.
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Хуа ЧуньинМИД КНРКитайСШАВ мире
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