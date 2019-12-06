Китай принял визовые ограничения в отношении американских дипломатов

"Действительно, китайская сторона приняла ответные меры. Китайская сторона выступает за то, чтобы дипломатические и консульские сотрудники иностранных государств, в том числе США, нормально работали, а также предоставляет необходимые для этого удобства. В ответ на ограничения, которые госдепартамент США ввел в октябре этого года в отношении китайских дипломатических и консульских сотрудников, китайская сторона 4 декабря вызвала представителя посольства США в Китае и с этой даты ввела ответные зеркальные меры", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.