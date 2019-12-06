Дизайнеры показали, какими могут быть хохлома и хрусталь в XXI веке

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новый взгляд на традиционные народные промыслы молодых дизайнеров смогут увидеть москвичи, пришедшие на выставку декоративного искусства предметов для интерьера Новый взгляд на традиционные народные промыслы молодых дизайнеров смогут увидеть москвичи, пришедшие на выставку декоративного искусства предметов для интерьера "Трын*Трава: современный русский стиль"

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства Подносы "Зима" © Фото : Всероссийский музей декоративного искусства Подносы "Зима"

Почему трын-трава?

Как пояснили организаторы выставки, название выбрано не случайно. В славянской мифологии "трын" - чертополох. Он и стал логотипом выставки, демонстрируя возрождение того, что было забыто, а теперь возрождается.

Инициатива проведения самой выставки принадлежит группе из 20 авторов из Москвы , Звенигорода, Нижнего Новгорода, Владимира и Санкт-Петербурга. Дизайнеры, художники-керамисты, декораторы, специалисты по текстилю, фэшн-дизайнеры и ювелиры показывают на примере своих работ (мебель, керамика, текстиль) востребованность народного искусства сегодня

© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства Комод "Ларец" © Фото : Всероссийский музей декоративного искусства Комод "Ларец"

Почему это важно?

Как рассказала РИА Новости руководитель центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства Наталья Логинова, "для музея важно изучать дизайн-рынок с точки зрения новых идей и идей, связанных с народными промыслами, и представлять это широкому зрителю".

"Мы на пути осмысления российского дизайна", - добавила она.

"Для зрителей важно видеть, что предлагает современный дизайн и каковы его корни. Подобные выставки помогают нам лучше понять самих себя", - отметила Логинова, напомнив, что Музей уже организовывал конкурс "Придумано и сделано в России", лучшие работы были показаны на выставке.

"Сегодняшняя экспозиция - это еще один взгляд на народное искусство группы дизайнеров, которых собрала куратор проекта, дизайнер Элина Туктамишева", - добавила она.

Что смотреть?

Отвечая на вопрос о том, на что стоит обратить внимание гостям экспозиции, Логинова в качестве примера привела "хохлому" Ольги Микковой. "Вы будете думать, что это черно–красные, яркие лампы, но на нашей выставке вы увидите совсем другое", - рассказала Логинова. Лампы Микковой в классическом, слегка офисном стиле, расписаны в элегантной черно-золотой гамме. Работа дизайнера легко впишется в любой современный декор.

По словам Логиновой, дизайнер использовала и изучила технологию старого русского промысла. "И это очень хорошо, что дизайнеры начинают работать с промыслами, придавая им актуальное звучание", - добавила она.

Среди наиболее интересных работ руководитель центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства также назвала жостовские подносы дизайнера Юлии Герасимовой - на них нежные цветы пиона в непривычной для жостовских подносов серо-синей, немного восточной, гамме.

Логинова рассказала, что на момент открытия выставки художник получила лицензионный договор с Жостово.

Среди экспонатов выставки также можно увидеть и невесомый, совсем не похожий на то, что все привыкли видеть, вспоминая о производстве заводов в Гусь–Хрустальном, комод Элины Туктамишева.

Современный, функциональный "Ларец", как назвала его сама автор, ярких пример того, как традиционный народный промысел становится важной частью современной жизни.

Мода на "народное"?

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о некой моде на народные промыслы, на народные мотивы, Логинова указала, что сам "вопрос не однозначный".

"Мы, как мне кажется, пережили стремление быть "как все"..., стало модным узнавать, кто ты, откуда", - считает Логинова.