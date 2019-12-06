РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-06T10:42+0300
https://ria.ru/20191206/1562041079.html
Дизайнеры показали, какими могут быть хохлома и хрусталь в XXI веке
https://cdn25.img.ria.ru/images/156204/09/1562040971_0:320:827:785_1036x0_80_0_0_2d0dddbdf4811e74eb07a2c4a3653e20.jpg
РИА Новости

Дизайнеры показали, какими могут быть хохлома и хрусталь в XXI веке

10:37 06.12.2019 (обновлено: 10:42 06.12.2019)
2354
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусстваЛампы "Хохлома"
Лампы Хохлома
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новый взгляд на традиционные народные промыслы молодых дизайнеров смогут увидеть москвичи, пришедшие на выставку декоративного искусства предметов для интерьера "Трын*Трава: современный русский стиль".
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусстваПодносы "Зима"
Подносы Зима
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
Подносы "Зима"

Почему трын-трава?

Как пояснили организаторы выставки, название выбрано не случайно. В славянской мифологии "трын" - чертополох. Он и стал логотипом выставки, демонстрируя возрождение того, что было забыто, а теперь возрождается.
Инициатива проведения самой выставки принадлежит группе из 20 авторов из Москвы, Звенигорода, Нижнего Новгорода, Владимира и Санкт-Петербурга. Дизайнеры, художники-керамисты, декораторы, специалисты по текстилю, фэшн-дизайнеры и ювелиры показывают на примере своих работ (мебель, керамика, текстиль) востребованность народного искусства сегодня
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусстваКомод "Ларец"
Комод Ларец
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
Комод "Ларец"

Почему это важно?

Как рассказала РИА Новости руководитель центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства Наталья Логинова, "для музея важно изучать дизайн-рынок с точки зрения новых идей и идей, связанных с народными промыслами, и представлять это широкому зрителю".
"Мы на пути осмысления российского дизайна", - добавила она.
"Для зрителей важно видеть, что предлагает современный дизайн и каковы его корни. Подобные выставки помогают нам лучше понять самих себя", - отметила Логинова, напомнив, что Музей уже организовывал конкурс "Придумано и сделано в России", лучшие работы были показаны на выставке.
"Сегодняшняя экспозиция - это еще один взгляд на народное искусство группы дизайнеров, которых собрала куратор проекта, дизайнер Элина Туктамишева", - добавила она.
Президент РФ В. Путин посетил олимпийский комплекс Лужники в Москве
7 сентября, 15:50
Путину посоветовали оформить дом приемов в стиле хохломы

Что смотреть?

Отвечая на вопрос о том, на что стоит обратить внимание гостям экспозиции, Логинова в качестве примера привела "хохлому" Ольги Микковой. "Вы будете думать, что это черно–красные, яркие лампы, но на нашей выставке вы увидите совсем другое", - рассказала Логинова. Лампы Микковой в классическом, слегка офисном стиле, расписаны в элегантной черно-золотой гамме. Работа дизайнера легко впишется в любой современный декор.
По словам Логиновой, дизайнер использовала и изучила технологию старого русского промысла. "И это очень хорошо, что дизайнеры начинают работать с промыслами, придавая им актуальное звучание", - добавила она.
Среди наиболее интересных работ руководитель центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства также назвала жостовские подносы дизайнера Юлии Герасимовой - на них нежные цветы пиона в непривычной для жостовских подносов серо-синей, немного восточной, гамме.
Изделия народных промыслов. Архивное фото
27 июня 2018, 12:26Новости Подмосковья
В Подмосковье за год произвели изделия народных промыслов на 1 млрд рублей
Логинова рассказала, что на момент открытия выставки художник получила лицензионный договор с Жостово.
Среди экспонатов выставки также можно увидеть и невесомый, совсем не похожий на то, что все привыкли видеть, вспоминая о производстве заводов в Гусь–Хрустальном, комод Элины Туктамишева.
Современный, функциональный "Ларец", как назвала его сама автор, ярких пример того, как традиционный народный промысел становится важной частью современной жизни.

Мода на "народное"?

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о некой моде на народные промыслы, на народные мотивы, Логинова указала, что сам "вопрос не однозначный".
"Мы, как мне кажется, пережили стремление быть "как все"..., стало модным узнавать, кто ты, откуда", - считает Логинова.
Выставка предметов для интерьера "Трын*Трава: современный русский стиль" пройдет в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства до 11 декабря.
Винодельческий завод Массандра в Крыму
26 июля, 20:15
Путин подписал закон о "брендах регионов"
1601000
Обсудить 0
КультураВсероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусстваНижний НовгородМоскваЗвенигород
Рекомендуем
Посетители пивного бара
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
Въезд на территорию тюрьмы Марион в штате Иллинойс, где содержится Виктор Бут
Свидание в тюрьме. Виктор Бут рассказал о жизни в заключении
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Мужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Виктор Бут предсказал США Майдан в 2020 году
Наталья Дыдышко с сыном после очередного курса химиотерапии
Кто спасет оставшихся без лекарств пациентов
Алексей Иванов
Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова
Сотрудник полиции
В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Американский скафандр вновь прохудился в открытом космосе
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
ДТП на трассе в Республике Марий Эл. 5 декабря 2019
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
16:55Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
16:55На Эльбрусе 14 декабря официально откроется горнолыжный сезон
Лента новостейМолния