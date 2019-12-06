Дизайнеры показали, какими могут быть хохлома и хрусталь в XXI веке

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новый взгляд на традиционные народные промыслы молодых дизайнеров смогут увидеть москвичи, пришедшие на выставку декоративного искусства предметов для интерьера "Трын*Трава: современный русский стиль".
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусстваПодносы "Зима"
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
Подносы "Зима"
Почему трын-трава?
Как пояснили организаторы выставки, название выбрано не случайно. В славянской мифологии "трын" - чертополох. Он и стал логотипом выставки, демонстрируя возрождение того, что было забыто, а теперь возрождается.
Инициатива проведения самой выставки принадлежит группе из 20 авторов из Москвы, Звенигорода, Нижнего Новгорода, Владимира и Санкт-Петербурга. Дизайнеры, художники-керамисты, декораторы, специалисты по текстилю, фэшн-дизайнеры и ювелиры показывают на примере своих работ (мебель, керамика, текстиль) востребованность народного искусства сегодня
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусстваКомод "Ларец"
© Фото : Всероссийский музей декоративного искусства
Комод "Ларец"
Почему это важно?
Как рассказала РИА Новости руководитель центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства Наталья Логинова, "для музея важно изучать дизайн-рынок с точки зрения новых идей и идей, связанных с народными промыслами, и представлять это широкому зрителю".
"Мы на пути осмысления российского дизайна", - добавила она.
"Для зрителей важно видеть, что предлагает современный дизайн и каковы его корни. Подобные выставки помогают нам лучше понять самих себя", - отметила Логинова, напомнив, что Музей уже организовывал конкурс "Придумано и сделано в России", лучшие работы были показаны на выставке.
"Сегодняшняя экспозиция - это еще один взгляд на народное искусство группы дизайнеров, которых собрала куратор проекта, дизайнер Элина Туктамишева", - добавила она.
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Что смотреть?
Отвечая на вопрос о том, на что стоит обратить внимание гостям экспозиции, Логинова в качестве примера привела "хохлому" Ольги Микковой. "Вы будете думать, что это черно–красные, яркие лампы, но на нашей выставке вы увидите совсем другое", - рассказала Логинова. Лампы Микковой в классическом, слегка офисном стиле, расписаны в элегантной черно-золотой гамме. Работа дизайнера легко впишется в любой современный декор.
По словам Логиновой, дизайнер использовала и изучила технологию старого русского промысла. "И это очень хорошо, что дизайнеры начинают работать с промыслами, придавая им актуальное звучание", - добавила она.
Среди наиболее интересных работ руководитель центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства также назвала жостовские подносы дизайнера Юлии Герасимовой - на них нежные цветы пиона в непривычной для жостовских подносов серо-синей, немного восточной, гамме.
Логинова рассказала, что на момент открытия выставки художник получила лицензионный договор с Жостово.
Среди экспонатов выставки также можно увидеть и невесомый, совсем не похожий на то, что все привыкли видеть, вспоминая о производстве заводов в Гусь–Хрустальном, комод Элины Туктамишева.
Современный, функциональный "Ларец", как назвала его сама автор, ярких пример того, как традиционный народный промысел становится важной частью современной жизни.
Мода на "народное"?
Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о некой моде на народные промыслы, на народные мотивы, Логинова указала, что сам "вопрос не однозначный".
"Мы, как мне кажется, пережили стремление быть "как все"..., стало модным узнавать, кто ты, откуда", - считает Логинова.
Выставка предметов для интерьера "Трын*Трава: современный русский стиль" пройдет в Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства до 11 декабря.
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