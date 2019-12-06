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Культура
2019-12-06T14:57+0300
https://ria.ru/20191206/1562041047.html
Сергей Лазарев рассказал, собирается ли он жениться
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РИА Новости

Сергей Лазарев рассказал, собирается ли он жениться

10:48 06.12.2019 (обновлено: 14:57 06.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев на церемонии вручения русской музыкальной премии канала RU.TV
Певец Сергей Лазарев на церемонии вручения русской музыкальной премии канала RU.TV
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев на церемонии награждения музыкальной премии "Виктория", которая состоялась в этот четверг в Москве, рассказал о своей личной жизни, сообщает "КП".
На вопрос журналиста о том, собирается ли он когда-нибудь жениться, артист ответил, что нет.

В этом направлении я не работаю, — заявил певец, — Каждый для себя выбирает свой путь, свое развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей.

Музыкант рассказал, что считает самым сложным в отцовстве.

"Правильно распределить внимание между двумя детьми, чтобы им обоим хватало моей любви, и чтобы никто не ревновал", — объяснил он.

У Сергея Лазарева есть двое детей — Никита (5 лет) и Аня (1 год), рождение которых он долгое время скрывал. Известно, что малышей певцу родили разные суррогатные матери.
Певец Сергей Лазарев
30 ноября, 10:50Культура
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КультураНовости культурыШоу-бизнесСергей ЛазаревМосква
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