Румас назвал цену российского газа, на которую рассчитывает Минск

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку.
В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. Такую же цену правительство страны заложило в проект бюджета республики на 2020 год, который сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики.
"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона России - Смоленская область плюс расходы на транспортировку", - заявил Румас журналистам в пятницу.
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При этом глава правительства республики подчеркнул, что "равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители".
"Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области - это предмет переговоров (с РФ - ред.)", - заметил Румас.
Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 дорожной карты. В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции. Белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил, что основные противоречия в переговорах по дальнейшей интеграции касаются цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате российского налогового маневра в нефтяной сфере.