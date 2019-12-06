Румас назвал цену российского газа, на которую рассчитывает Минск

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку.

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за 1 тысячу кубометров на границе. Такую же цену правительство страны заложило в проект бюджета республики на 2020 год, который сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики.

"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона России - Смоленская область плюс расходы на транспортировку", - заявил Румас журналистам в пятницу.

При этом глава правительства республики подчеркнул, что "равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать и равные цены на энергоносители".

"Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области - это предмет переговоров (с РФ - ред.)", - заметил Румас.