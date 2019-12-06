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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-12-06T10:27+0300
https://ria.ru/20191206/1562040530.html
Тюменская область и РЖД договорились о сотрудничестве
https://cdn21.img.ria.ru/images/156105/87/1561058706_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_f36a6bbd1c059986881566b3bb80e42d.jpg
РИА Новости

Тюменская область и РЖД договорились о сотрудничестве

10:27 06.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped imageЗдание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped image
ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, развитие пригородного комплекса, пассажирских и грузовых перевозок, подписали власти Тюменской области и ОАО "РЖД", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Правительство Тюменской области и "Российские железные дороги" связывают долголетние и конструктивные отношения. Развитие экономики региона невозможно представить без качественно организованной и бесперебойной перевозки железнодорожным транспортом грузов и пассажиров. В бюджете Тюменской области ежегодно предусматриваются субсидии, которые сохраняют тариф для жителей региона на социально доступном уровне", – сказал губернатор Александр Моор, выразив заинтересованность в дальнейшей реализации совместных проектов.

Стороны договорились, в частности, о модернизации железнодорожной инфраструктуры (в том числе на условиях государственно-частного партнерства) и обновление подвижного состава, создание доступной среды для маломобильных групп населения, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта.
"Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на 28% и составили порядка 5 миллиардов рублей. Завершена реализация одного из ключевых проектов ОАО "РЖД" – строительство вторых путей на направлении Тобольск – Сургут. В числе перспективных региональных направлений – строительство железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов индустриального парка "Богандинский", – сообщил начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников.
Александр Моор
4 декабря, 12:34Тюменская область
Александр Моор призвал тюменскую медицину постоянно развиваться
По данным пресс-службы губернатора области, с 9 декабря текущего года между Тюменью и Екатеринбургом в формате "Дневного экспресса" начнет курсировать электропоезд "Ласточка" (отправление – утром). В следующем году планируется запуск вечерней электрички из Тюмени в Екатеринбург. Прорабатываются перспективы запуска "Ласточек" и по другим востребованным межрегиональным (Тюмень – Омск) и внутриобластным (Тюмень – Вагай – Ишим) маршрутам.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьЭкономика
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