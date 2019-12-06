Тюменская область и РЖД договорились о сотрудничестве

ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, развитие пригородного комплекса, пассажирских и грузовых перевозок, подписали власти Тюменской области и ОАО "РЖД", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Правительство Тюменской области и "Российские железные дороги" связывают долголетние и конструктивные отношения. Развитие экономики региона невозможно представить без качественно организованной и бесперебойной перевозки железнодорожным транспортом грузов и пассажиров. В бюджете Тюменской области ежегодно предусматриваются субсидии, которые сохраняют тариф для жителей региона на социально доступном уровне", – сказал губернатор Александр Моор, выразив заинтересованность в дальнейшей реализации совместных проектов.

Стороны договорились, в частности, о модернизации железнодорожной инфраструктуры (в том числе на условиях государственно-частного партнерства) и обновление подвижного состава, создание доступной среды для маломобильных групп населения, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта.

"Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на 28% и составили порядка 5 миллиардов рублей. Завершена реализация одного из ключевых проектов ОАО "РЖД" – строительство вторых путей на направлении Тобольск – Сургут. В числе перспективных региональных направлений – строительство железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов индустриального парка "Богандинский", – сообщил начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников.