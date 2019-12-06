ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории республики восемь мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы пяти населенных пунктов республики.