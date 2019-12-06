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Россия готова обсуждать включение в ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон"
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РИА Новости

Россия готова обсуждать включение в ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон"

10:25 06.12.2019 (обновлено: 13:21 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 6 дек — РИА Новости. Москва готова обсуждать возможность включения в будущий ДСНВ систем "Кинжал" и "Посейдон", но будет ставить перед США собственные вопросы, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Что касается новых систем, то американцам сказано, и они с этим не спорят, что "Сармат" и "Авангард" подпадают под охват будущего договора, если этот договор на момент постановки на боевое дежурство данных систем останется в силе", — сказал Рябков.
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"По "Кинжалу", "Буревестнику" и "Посейдону" у нас открытая позиция, и мы готовы эти темы обсуждать, но в широком контексте диалога по стратегической стабильности, что означает, что мы, со своей стороны, будем ставить перед США вопросы, которые нас интересуют", — добавил замглавы МИД России.

Он подчеркнул, что таких вопросов "немало".
"Есть ли у США готовность в таком ключе заниматься рассмотрением этой тематики, у меня нет такого понимания. И все, что в последние дни на эту тему говорили старший замгоссекретаря по политическим вопросам (Дэвид. — Прим. ред.) Хейл, исполняющий обязанности старшего помощника госсекретаря по контролю над вооружениями (Кристофер. — Прим. ред.) Форд, не добавило ясности. Там, кроме лозунгов и попыток очернить российскую политику, мы ничего не увидели", — отметил высокопоставленный российский дипломат.
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Валерий Носуля
8900205
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