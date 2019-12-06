Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы выносит обвинительный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму в роликах на YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Используя сеть интернет, осуществил призывы к экстремизму, вина подсудимого подтверждается содержащимися в видео призывами к экстремизму", — сказала судья.
Накануне прокурор попросил назначить обвиняемому четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук и видеоблогер. В начале августа его обвинили в организации беспорядков 27 июля в Москве и арестовали. Позже преследование по этому делу прекратили, но предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.
В сентябре Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.