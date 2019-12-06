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Союзное государство
2019-12-06T11:07+0300
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В Белоруссии рассказали об остающихся вопросах по интеграции с Россией
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РИА Новости

В Белоруссии рассказали об остающихся вопросах по интеграции с Россией

10:13 06.12.2019 (обновлено: 11:07 06.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что у Москвы и Минска сталось 16 несогласованных вопросов по всем интеграционным "дорожным картам".
"Я вам так скажу, сейчас, готовясь ко встрече (с премьером РФ Дмитрием Медведевым - ред.), я посчитал - у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов", - заявил Румас в пятницу журналистам.
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Как отметил глава правительства республики, он видит для себя "задачу минимум" внести на рассмотрение президентов Белоруссии и России три-четыре вопроса, по которым не смогут договориться премьеры. "Задача максимум", по его словам, договориться по всем интеграционным вопросам.
"Но учитывая, что эти вопросы очень важные и главы государств все равно будут в них погружаться, было бы правильным, чтобы правительства внесли главам государств согласованные вопросы. Окончательно решение по ним примут уже президенты", - уточнил Румас.
Он также добавил, что в круг 16 несогласованных вопросов входят вопросы цены на газ для Белоруссии после 2019 года, а также "перетаможки" российской нефти.
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На пятницу в Сочи намечена встреча Румаса и Медведева, на ней премьеры продолжат работу по согласованию интеграционных "дорожных" карт. Планируется, что 7 декабря в Сочи переговоры проведут президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной" карты. В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных" карт по интеграции.
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
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