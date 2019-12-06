В Белоруссии рассказали об остающихся вопросах по интеграции с Россией

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что у Москвы и Минска сталось 16 несогласованных вопросов по всем интеграционным "дорожным картам".

"Я вам так скажу, сейчас, готовясь ко встрече (с премьером РФ Дмитрием Медведевым - ред.), я посчитал - у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов", - заявил Румас в пятницу журналистам.

Как отметил глава правительства республики, он видит для себя "задачу минимум" внести на рассмотрение президентов Белоруссии и России три-четыре вопроса, по которым не смогут договориться премьеры. "Задача максимум", по его словам, договориться по всем интеграционным вопросам.

"Но учитывая, что эти вопросы очень важные и главы государств все равно будут в них погружаться, было бы правильным, чтобы правительства внесли главам государств согласованные вопросы. Окончательно решение по ним примут уже президенты", - уточнил Румас.

Он также добавил, что в круг 16 несогласованных вопросов входят вопросы цены на газ для Белоруссии после 2019 года, а также "перетаможки" российской нефти.

На пятницу в Сочи намечена встреча Румаса и Медведева, на ней премьеры продолжат работу по согласованию интеграционных "дорожных" карт. Планируется, что 7 декабря в Сочи переговоры проведут президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.