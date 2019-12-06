Израиль испытал новую ракетно-двигательную установку

"Военное ведомство провело испытание ракетно-двигательной установки с базы в центральной части Израиля. Тест был запланирован заранее и прошел в штатном режиме", - сообщает пресс-служба минобороны.

Испытание РДУ стали очередным этапом работ по модернизации израильской ракетной группировки. В июле израильские военные совместно с США успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы.