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Израиль испытал новую ракетно-двигательную установку
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РИА Новости

Израиль испытал новую ракетно-двигательную установку

10:09 06.12.2019
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© Фото : United States Missile Defense AgencyИспытательный запуск израильской ракеты
Испытательный запуск израильской ракеты
© Фото : United States Missile Defense Agency
Испытательный запуск израильской ракеты. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Израиль провел успешные испытания новой ракетно-двигательной установки, сообщает министерство обороны страны.
"Военное ведомство провело испытание ракетно-двигательной установки с базы в центральной части Израиля. Тест был запланирован заранее и прошел в штатном режиме", - сообщает пресс-служба минобороны.
Испытание РДУ стали очередным этапом работ по модернизации израильской ракетной группировки. В июле израильские военные совместно с США успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы.
На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "Кассамов" и "Градов". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах".
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Минобороны ИзраиляИзраильВ мире
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